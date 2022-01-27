جائزة البوكر 2022.. الإعلان عن الفائز في مايو و16 رواية في القائمة الطويلة

الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز يقام في إمارة أبو ظبي

جائزة البوكر العالمية للرواية العربية لعام ٢٠٢٢ هي واحدة من الجوائز العربية الهامة والتي ينتظر الإعلان عن اسم الفائز بها كل عام، وتم الإعلان عن موعد روايات القائمة القصيرة في شهر مارس ٢٠٢٢، وإعلان الفائز بجائزتها الكبرى في مايو ٢٠٢٢ .

ومن المقرر أن الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز يقام في إمارة أبو ظبي، ويحصل كل من المرشحين الستة النهائيين في القائمة القصيرة على ١٠ آلاف دولار، أما الفائز بالجائزة الكبرى الأولى فيفوز بـ ٥٠ ألف دولار ، بالإضافة إلى ترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية .

جائزة البوكر العالمية للرواية العربية تعلن قائمتها الطويلة

أعلنت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة وتضمن 16 رواية صدرت خلال الفترة بين أول يوليو 2020 وحتى آخر يونيو 2021، وجرى اختيارها من بين 122 رواية تقدمت للجائزة.

و القائمة شملت كتاب من 9 دول عربية ، تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عاماً

الروايات في القائمة هي « البحث عن عازار» للكاتب السورى نزار أغرى، والصادرة عن دار الكتب خان .

و رواية « ماكيت القاهرة » للكاتب المصري طارق إمام، والصادرة عن منشورات المتوسط .

رواية « أم ميمي » تأليف بلال فضل ، وصادرة عن دار المدي .

رواية « يوميات روز » للكاتبة الإماراتية ريم الكمالي ، والصادرة عن دار الآداب .

ورواية « زنقة الطليان » للكاتب الجزائري بومدين بلكبير، والصادرة عن منشورات الاختلاف .

و رواية « همس العقرب» للكاتب محمد طوفيق، الصادرة عن دار العين

ورواية « رامبو الحبشى » للكاتب حجى جابر، والصادرة عن منشورات تكوين .

رواية « دلشاد » تأليف بشرى خلفان عن منشورات تكوين

و رواية « الهنغاري » للروائى رشدي رضوان عن دار العين.

رواية « أين اسمى » للكاتبة ديمة الشكر، عن دار الآداب .

رواية « خامات المقام » للكاتبة منى الشمري عن دار الساقى

ورواية « المئذنة البيضاء » للكاتب يعرب العيسى، عن منشورات المتوسط

ورواية « حكاية فرح » للكاتب عز الدين شكرى فشير، عن دار الشروق

و رواية « الخط الأبيض من الليل » تأليف خالد النصر الله، عن دار الساقي .

و رواية « خبز على طاولة الخال ميلاد » للكاتب محمد النعاس، عن دار الرشم

ورواية « أسير البرتغاليين » للكاتب محسن الوكيلي، عن دار ميم.

لجنة تحكيم القائمة الطويلة لـ جائزة البوكر 2022

وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الناقد والروائي والأكاديمى التونسى شكرى المبخوت، الذي فاز بالجائزة عام 2015 عن روايته « الطلياني » ، وعضوية كل من إيمان حميدان، كاتبة لبنانية وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي؛ وبيان ريحانوفا، أستاذة الأدب العربى بجامعة صوفيا، بلغاريا؛ و عاشور الطويبي، طبيب، شاعر، ومترجم من ليبيا؛ وسعدية مفرح، شاعرة وناقدة من الكويت.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كتّاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم، نزار أغري، طارق إمام، بودين بلكبير، محمد طوفيق، بشرى خلفان، رشدى رضوان، ديمة الشكر، منى الشمري، يعرب العيسى، بلال فضل، ريم الكمالي، خالد النصر الله، محمد النعّاس و محسن الوكيلي.