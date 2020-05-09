جائحة كورونا وزيادة المساحة المزروعة تعصفان بسعر البطاطس

انهارت أسعار البطاطس نتيجة دخول مناطق جديدة في بني سويف والجيزة مرحلة الحصاد حاليا، ومما ضغط على السعر المنخفض أصلا حاليا وسجل كيلو البطاطس جنيه واحد على أرضه وللمستهلك بـ 175 قرشا و2 جنيه .

وأرجع تجار ومتعاملون في الأسواق سبب تراجع أسعار البطاطس إلى توقف أنشطة مصانع البطاطس نصف المقلية والمقلية أو الشيبسي والمقرمشات وتنصل الأخيرة من الوفاء بتعاقداتها مع المزارعين خلال الفترة الماضية مما أدى لانهيار السعر في الجيزة خصوصا منطقة أطفيح وبني سويف.

ولفت التجار إلى أن سعر التجزئة انخفض من 2 جنيه أمس الأول إلي جنيه ونصف و175 قرشا لبعض الأصناف، وبالطبع يوجد أصناف أخرى أعلى في السعر .

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ارتفاع صادرات مصر من البطاطس حتي الآن منذ بداية العام إلى 556 ألف طن لدول أوربا والخليج وروسيا وهي نسبة مرتفعة.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن خسائر فادحة تنتظر مزارعي البطاطس حيث يخسر الفدان الواحد طبقا للأسعار الجديدة 30 ألف جنيه لأن الفدان الواحد طبقا للأسعار ينتج 20 طنا تباع بـ 20 ألف جنيه بينما تصل تكاليف الفدان الواحد إلي 50 ألف جنيه .

وأوضح عبدالرحمن أن مصر زرعت مساحات كبيرة من البطاطس بنسبة 30% زيادة من خلال التقاوي المستورد ة التي قفزت من 120 ألف إلي 150 ألف جنيه خلال الموسم الذي يجمع حاليا.

وكشف أن سعر البطاطس في السوق أصبح أقل من التكلفة في الكيلو لأن الكيلو يحتاج إلى 2.5 جنيه حتى يدخل في مرحلة النضج .