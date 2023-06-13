ثيو باناجيوتولياس رئيسا تنفيذيا لتحالف ستار العالمي.. و«مصر للطيران» تهنئه

اختار تحالف ستار، أول وأكبر تحالف طيران عالمي في العالم، ثيو باناجيوتولياس ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد للتحالف.

من جانبها تهنئ شركة مصر للطيران عضو تحالف ستار منذ عام 2008 باناجيوتولياس على تولّيه هذا المنصب، متمنية له مزيدًا من النجاحات والإنجازات.

وتابع بيان تحالف ستار أن “باناجيوتولياس” يمتلك أكثر من 25 عامًا من الخبرة الدولية في صناعة الطيران، حيث انضم إلى التحالف قادمًا من شركة “Hawaiian Airlines” إذ كان يعمل نائبًا أول لرئيس المبيعات والتحالفات العالمية منذ عام 2014.

وكان باناجيوتولياس أيضًا يشغل منصب نائب رئيس والمدير العام (منطقة آسيا والمحيط الهادئ) في شركة Sabre Corporation مورّدة خدمات لتكنولوجيا السفر، بالإضافة إلى خبرته لمدة 15 عامًا في شركة أمريكان إيرلاينز، حيث شغل العديد من المناصب التجارية والتشغيلية والإدارية.

من جانبه قال سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز ورئيس المجلس التنفيذي لتحالف ستار العالمي، بالنيابة عن مجلس إدارة التحال: أودُّ أن أهنئ باناجيوتولياس على تولّيه منصب الرئيس التنفيذي القادم للتحالف، مضيفًا “أن تجربة ثيو في مجال التجارة الدولية وكذلك خبرته الكبيرة في مجال الطيران قد منحته خبرة للتحديات التي تواجه صناعتنا اليوم.

قال باناجيوتولياس: “إن تحالف ستار العالمي يربط العالم أجمع”، حيث يسافر أكثر من 200 مليون مسافر مع 26 شركة طيران من أعضاء التحالف كل عام، على نحو أكثر من 16000 رحلة يوميًّا.

وأبدى باناجيوتولياس سروره بأنه تم اختياره لقيادة التحالف، والعمل مباشرة مع 26 شركة طيران هم أعضاء التحالف، “حيث سنواصل الابتكار دائمًا بصفتنا التحالف الرائد لشركات الطيران”.

وسوف يتولى باناجيوتولياس هذا المنصب خلفًا لشارلوتا ويلاند، والتي قد تمت إعارتها من SAS- الخطوط الجوية الإسكندنافية للعمل رئيسًا تنفيذيًّا مؤقتًا للتحالف منذ يناير 2023.

ومع انضمام باناجيوتولياس، ستعود شالرلوتا إلى SAS، وتنضم أيضًا إلى مجلس إدارة تحالف ستار بصفتها ممثلًا عن شركة SAS.

ومن المتوقع أن يدخل تعيين باناجيوتولياس حيز التنفيذ، في غضون الأشهر المقبلة، لحين الانتهاء من العمليات الإدارية والموافقات.

تم اختيار تحالف ستار كأفضل تحالف طيران في العالم من قبل Skytrax في عام 2022، وهو تحالف يهدف إلى جعل تجربة السفر سلسة وعالية الجودة عبر شركات الطيران الأعضاء البالغ عددها 26، مع عمليات نقل سلسة عبر شبكة عالمية واسعة، وذلك جنبًا إلى جنب مع منح كل التقدير والاهتمام للمسافرين الدوليين الدائمين.

وفي عام 2022، احتفل التحالف بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه باعتباره تحالف دولي لخطوط الطيران. كما شهد العديد من الأحداث المهمة، بما في ذلك إطلاق أول بطاقة ائتمان لتحالف شركات الطيران في العالم مع HSBC Australia، وتشكيل نموذج سفر متعدد الوسائط، والذي يوسع شبكة التحالف إلى ما بعد السفر الجوي إلى أنظمة النقل الأخرى، مثل شبكات السكك الحديدية.

عن تحالف ستار العالمي

تأسس تحالف ستار العالمي عام 1997 كأول تحالف عالمي لشركات الطيران، استنادًا إلى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء لمواكبة التطور العالمي في مجال صناعة الطيران العملاء لتكون تجربة السفر أكثر سلاسة عبر شبكة تحالف ستار العالمي، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر رحلتهم مع شبكة التحالف.

شركات الطيران الأعضاء هي: إيجيان، إير كندا، إير تشينا، الخطوط الهندية، الخطوط النيوزيلندية، خطوط أول نيبون اليابانية، خطوط آسيانا الجوية، الخطوط النمساوية، أفيانكا، خطوط بروكسل الجوية، خطوط كوبا الجوية، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، طيران إيفا، خطوط لوت الجوية البولندية، ولوفتهانزا، والخطوط الجوية الإسكندنافية، وخطوط شينزن الجوية، والخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية لجنوب أفريقيا، والخطوط السويسرية، وطيران تاب البرتغالي، والتايلاندية، والخطوط الجوية التركية، ويونايتد إيرلاينز.

تقدم شبكة تحالف ستار حاليًّا أكثر من 16000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1200 مطار في 186 دولة حول العالم كما يتم تقديم المزيد من الرحلات المتصلة عن طريق شركاء التحالف خطوط جونيا الجوية والخطوط الجوية تاي سمايل.