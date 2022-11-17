«ثينك بيج» و«HAUL» تطلقان «هول إيجيبت» لطلب سيارات النقل الثقيل

دخلت شركة ثينك بيج للملاحة واللوجستيات فى شراكة مع شركة HAUL الأمريكية بهدف إطلاق تطبيق إلكتروني، يحمل اسم «هول إيجيبت» لتوفير خدمة طلب سيارات النقل الثقيل بصورة سريعة وأقل تكلفة.

قال القبطان محمود كمال، مؤسس «ثينك بيج» للملاحة، إنها تأسست مؤخرًا بالسوق المحلية، وترغب فى تقديم خدمات متكاملة بقطاع النقل واللوجستيات، وهو ما دفعها للتحالف مع الشركة الأمريكية لتوفير الخدمة بشكل سريع فى مصر، والاستفادة من التطور التكنولوجى لطلب سيارات النقل الثقيل للمصدرين والمستوردين.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه من خلال التطبيق يمكن للمستورد أو المصدر الدخول وطلب سيارات نقل ثقيل مع تحديد السعر المناسب، وإجراء مقارنة مع باقى الأسعار المتاحة، كما سيغطى التطبيق كل أنحاء الجمهورية.

وأكد «كمال» أن الإطلاق الرسمى للتطبيق سيكون خلال أسابيع، ومن المستهدف تنفيذ 1000 رحلة خلال أول عام من التشغيل، بعدما تم جمع بيانات أكثر من 4000 مركبة للنقل الثقيل منتشرة بالقرب من مختلف الموانئ البحرية والمصانع والمزارع.

وأشار إلى أن سوق النقل فى مصر تعانى من اختلاف قيمة النقل بالشحنات والعربات الكبيرة، سواء من محافظة لأخرى أو للموانئ، وهو ما دفعه للاستفادة من الخبرات العالمية فى إطلاق تطبيق يمكن المستورد والمصدر من الوصول بسهولة لشركة النقل وطلب سيارة أو أكثر مع تحديد السعر المتفق عليه، وإجراء رقابة على رحلة السيارة لحين وصولها للجهة المتفق عليه.

وكشفت «المال» فى أغسطس الماضى عن تأسيس تحالف استثمارى مكون من 4 رجال أعمال «ثينك بيج» للملاحة لتقديم أعمال الشحن والاستيراد والتصدير فى الموانئ، برأسمال 20 مليون جنيه، مع خطة لبدء العمل فعليًا مطلع العام المقبل، بحجم أعمال مستهدف 50 مليونًا فى أول عام.

وأوضح «كمال» أن الشركة اشترت باخرة سعة 1400 حاوية، لتكون باكورة توسعاتها فى مجال النقل البحرى، وتم الشراء بآلية التأجير التمويلى من أحد الكيانات فى اليونان، بقيمة 4.3 مليون دولار، وسيتم سدادها على 10 أعوام.

وأوضح أن «ثينك بيج» ستركز على نقل المواد والمنتجات الجافة من الخضراوات والفاكهة، كما ستعمل فى موانئ الإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة وبورسعيد، وتنوى شراء سيارات للنقل الثقيل ألمانية الصنع، بهدف تكوين أسطول برى يربط مختلف المحافظات، لضمان تقديم خدمة متكاملة تعزز تنافسيتها فى السوق.

وأوضح أن السوق المصرية تشهد طفرة اقتصادية لافتة، سواء فى مجال الاستيراد أو التصدير، وبعد إجراء دراسة جدوى لها قرر الدخول فى مساهمة لإنشاء كيان محلى متخصص فى النقل الدولى واللوجستيات، مع خطة لاحقة لطرح الكيان الوليد فى البورصة مع نهايات عام 2024 بهدف زيادة رأس المال وتغطية التمويلات اللازمة لشراء مزيد من الباخرات وسيارات النقل الثقيل.