«ثينك بيج» للملاحة تسعى لزيادة حصتها السوقية في مجالي النقل البحري والبري

تعتزم شركة ثينك بيج للملاحة واللوجستيات المشاركة لأول مرة في معرض فوود أفريكا، والذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وتستهدف ثينك بيج للملاحة واللوجستيات تسجيل حجم أعمال سنوية بقيمة 100 مليون جنيه من أعمال النقل البحرى للبضائع بجانب البري بالشاحنات داخل مختلف المحافظات؛ وفقا لرئيس مجلس إدارتها.

قال القبطان محمود كمال رئيس مجلس إدارة ثينك بيج للملاحة إن الشركة تشارك في المعرض باعتبارها الراعي اللوجستي الحصري، وذلك بهدف عرض كافة الخدمات التي تقدمها شركته في مجال النقل البري والبحري.

تواجد في المعرض

وأوضح أن معرض فوود آفريكا من أبرز المعارض المتخصصة والذي يضم تنوع لافت في الشركات العارضة بمجال المنتجات الغذائية وهو ما قد يفيد شركته في مجال النقل أو تكوين قاعدة عملاء بمجال التصدير للأسواق الأمريكية والأوروبية.

إضافة مزيد من الخطوط الملاحية

وأكد أن الشركة تخطط لاستمرار عملية التوسع واختراق مزيد من الأسواق والخطوط الملاحية، مع استغلال خبرات المؤسسين السابقة فى مجال الاستيراد والصناعة والعمل فى أسواق خارجية.

وأوضح أن الشركة تملك أكثر من سفينة لنقل البضائع ، وبالفعل تعمل على عدة خطوط ملاحية فى موانئ مختلفة بالبحر المتوسط.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة توسعية لإضافة مزيد من الأصول فى مجال النقل البحرى لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات ونقل مزيد من المنتجات للأسواق الخارجية، وستركز على نقل المواد والمنتجات الجافة من الخضراوات والفاكهة.

ولفت إلى أن ثينك بيج أطلقت مؤخراً تطبيق إليكترونى مبتكر لأول مرة فى مجال توفير سيارات النقل الثقيل لشبكة المستوردين والمصدرين فى مصر، وسوف يحمل اسم «هول إيجيبت».

خدمات متكاملة

وأوضح كمال أنه عبر التطبيق يمكن للمستورد أو المصدر طلب سيارات نقل ثقيل مع تحديد السعر المناسب، وتحديد توقيت استخدام الشاحنة وكذلك تتبع الشحنة حتى تصل للعميل النهائي، ومن المخطط تنفيذ أكثر من 1000 رحلة سنوياً.

وذكر أن ثينك بيج اشترت عدة سيارات للنقل الثقيل ألمانية الصنع، بهدف تكوين أسطول نقل برى يربط مختلف المحافظات، كما بدأت تشغيله فعلياً بالسوق المحلية.

تفاصيل المعرض

ويُعد معرض فوود آفريكا من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية.

ويمنح المعرض فرصة مهمة لاستكشاف ودخول السوق المصرية الكبير وصناعة الزراعة المزدهرة بالقارة الأفريقية من خلال طريقة مبتكرة في عرض المنتجات وإقامة علاقات مع الأطراف الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي والتوفيق بين المؤسسات.

ويمثل المعرض بوابة لا مثيل لها تتيح للشركات فرصة الوصول إلى قطاع الصناعة الكبير في مصر وأفريقيا.