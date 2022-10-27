«ثينك بيج» للملاحة تستهدف 50 مليون جنيه حجم أعمال خلال 2023

تعتزم شركة «ثينك بيج» للملاحة واللوجستيات بدء نشاطها الفعلى فى السوق المصرية مطلع العام القادم، مع استهداف تحقيق حجم أعمال بقيمة 50 مليون جنيه بأول عام من التشغيل.

وكشفت “المال” فى أغسطس الماضى عن تأسيس تحالف استثمارى مكون من 4 رجال أعمال «ثينك بيج» للملاحة لتقديم أعمال الشحن والاستيراد والتصدير فى الموانئ، والمساهمون هم محمود كمال لمعي وشقيقه المهندس مصطفى لمعى، بحصة 96% من رأس المال، والباقى تم توزيعه مناصفة بين رجلى أعمال آخرين.

وقال القبطان محمود كمال مؤسس ثينك بيج للملاحة، عن الأخيرة انتهت فعلياً من اجراءات التأسيس برأسمال 20 مليون جنيه، بالتعاون مع مكتب اميل فوزي مسعود المحاسب القانوني، واتفقت مع أحد شركات التأجير التمويلى فى اليونان على شراء باخرة بسعة 1400 حاوية لتكون باكورة توسعاتها الفعلية فى أسطول النقل البحرى.

شراء باخرة من اليونان بآلية التأجير التمويلي

وتابع فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن اتفاقية التأجير التمويلى بقيمة 4.3 مليون دولار، وسيتم سدادها على 10 أعوام، كما ستواصل فى السنوات القادمة إضافة مزيد من باخرات النقل البحرى لضمان زيادة حجم الأعمال.

محمود كمال لمعي

وأوضح أن ثينك بيج للملاحة ستركز على نقل المواد والمنتجات الجافة من الخضراوات والفاكهة، كما ستعمل فى موانئ الاسكندرية ودمياط وشرق التفريعة وبورسعيد.

وأفاد بأن الشركة اشترت عدة سيارات للنقل الثقيل المانية الصنع، بهدف تكوين أسطول نقل برى يربط مختلف المحافظات، لضمان تقديم خدمة متكاملة تعزز تنافسيتها فى السوق.

وأوضح القبطان أن السوق المصرية تشهد طفرة اقتصادية لافتة سواء فى مجال الاستيراد أو التصدير، مشيرا إلى أنه يملك شركة متخصصة فى مجال التفريغ والشحن مؤسسة فى الولايات المتحدة، وبعد إجراء دراسة جدوى للسوق المحلية قرر الدخول فى مساهمة لإنشاء كيان محلى متخصص فى النقل الدولى واللوجستيات.

خطة الطرح في البورصة

وانتقل للحديث عن خطة مساهمي ثينك بيج للملاحة لطرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية خلال عام 2024 بعد التوافق مع القواعد المنظمة لقيد وطرح الأسهم فى سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن خطة القيد فى البورصة تشمل طرح 30% من الأسهم فى صورة زيادة رأسمال سيتم توظيفها فى تغطية التمويلات اللازمة لشراء مزيد من الباخرات وسيارات النقل الثقيل، بجانب اضافة مزيد من العملاء.

وأكد تولى شركة “جلوبال إنفيست” لكافة الأمور والاستشارات الخاصة بتأهيل ثينج بيج وقيدها فى البورصة.

يذكر أنه فى مايو الماضى استحوذت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى «كيميفك» على 75% من رأسمال «جلوبال إنفيست»، بهدف تأسيس كيان استثمارى عملاق بالسوق المصرية.

وتعد كيمفيك ثانى أكبر بنك استثمار متكامل بالكويت، ولديها العديد من الأنشطة المالية، والمتخصصة، وتشمل وساطة الأوراق المالية، وأمين حفظ، وصانع السوق، وكيل اكتتاب، ومدير ومستشار استثمار.