«ثينك بيج» تبدأ نشاطها مطلع 2023 وتستهدف أعمالًا بـ 50 مليون جنيه

تعتزم شركة «ثينك بيج» للملاحة واللوجستيات بدء نشاطها فى السوق المصرية مطلع 2023 مع استهدافها تحقيق حجم أعمال بقيمة 50 مليون جنيه فى أول عام من التشغيل.

وكشفت «المال» فى أغسطس الماضى عن تأسيس تحالف استثمارى مكون من 4 رجال أعمال تحت اسم «ثينك بيج» للملاحة لتقديم أعمال الشحن والاستيراد والتصدير فى الموانئ، والمساهمون هم الأخوين محمود ومصطفى كمال لمعى، بحصة %96 من رأس المال، والباقى موزع مناصفة بين رجلى أعمال آخرين.

وقال محمود كمال مؤسس ثينك بيج إن شركته انتهت من إجراءات التأسيس برأسمال 20 مليون جنيه، بالتعاون مع مكتب إميل فوزى مسعود المحاسب القانونى، واتفقت مع إحدى شركات التأجير التمويلى فى اليونان على شراء باخرة سعة 1400حاوية لتكون باكورة توسعاتها الفعلية فى أسطول النقل البحرى.

كمال : شراء باخرة من اليونان عبر آلية التأجير التمويلى بقيمة 4.3 مليون دولار

وتابع – فى تصريحات خاصة لـ «المال” – إن اتفاقية التأجير التمويلى بقيمة 4.3 مليون دولار، وسيتم سدادها على 10 أعوام، كما ستواصل الشركة فى السنوات المقبلة إضافة مزيد من باخرات النقل البحرى فى إطار زيادة حجم أعمالها.

وأوضح أن شركته ستركز على نقل المواد والمنتجات الجافة من الخضراوات والفاكهة، وستعمل فى موانئ الإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة وبورسعيد.

وأكد أن «ثينك بيج” اشترت عدة سيارات للنقل الثقيل ألمانية الصنع، بهدف تكوين أسطول نقل برى يربط مختلف المحافظات، لضمان تقديم خدمة متكاملة تعزز من تنافسيتها فى السوق.

وأوضح أن السوق المصرية تشهد طفرة اقتصادية، لافتة سواء فى مجال الاستيراد أو التصدير، مشيرا إلى أنه يملك شركة أخرى متخصصة فى عمليات التفريغ والشحن مؤسسة بالولايات المتحدة، وبعد إجراء دراسة جدوى للسوق المحلية قرر الدخول فى مساهمة لإنشاء كيان محلى يعمل فى النقل الدولى واللوجستيات.

وكشف عن خطة الشركة طرح %30 من أسهمها بالبورصة المصرية خلال 2024 فى صورة زيادة رأسمال سيتم توظيفها فى تغطية التمويلات اللازمة لزيادة عدد من الباخرات وسيارات النقل الثقيل، بجانب إضافة عملاء جدد».

ولفت إلى تولى شركة «جلوبال إنفيست» جميع الأمور والاستشارات الخاصة بتأهيل «ثينج بيج» وقيدها فى البورصة بعد التوافق مع القواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية.

يذكر أن شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى «كميفك» استحوذت فى مايو الماضى على %75 من رأسمال «جلوبال إنفيست» بهدف تأسيس كيان استثمارى عملاق فى السوق المصرية.

وتعد «كمفيك» ثانى أكبر بنك استثمار متكامل بالكويت، ويدير عدداً من الأنشطة المالية، منها وساطة الأوراق المالية، وأمانة الحفظ، وصناعة السوق، ووكالة الاكتتاب، وإدارة استشارات الاستثمار.