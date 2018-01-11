ثنائية ميسي تقود برشلونة لدور الثمانية في كأس اسبانيا

متابعاتأحرز ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة حامل اللقب للتأهل لدور الثمانية لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم بفوز ساحق 5-صفر على سيلتا فيجو باستاد نو كامب يوم الخميس.ووضع المدرب ارنستو بالبيردي اللاعب الارجنتيني وزميله لويس سواريز في التشكيلة الأساسية التي ضمت أفضل اللاعبين في مواجهة سيلتا بعدما تعاد

متابعات

أحرز ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة حامل اللقب للتأهل لدور الثمانية لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم بفوز ساحق 5-صفر على سيلتا فيجو باستاد نو كامب يوم الخميس.

ووضع المدرب ارنستو بالبيردي اللاعب الارجنتيني وزميله لويس سواريز في التشكيلة الأساسية التي ضمت أفضل اللاعبين في مواجهة سيلتا بعدما تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته رويترز.

وأظهر ميسي تفاهمه الاستثنائي مع جوردي البا عندما حول تمريرة عرضية منخفضة من الظهير الأيسر داخل الشباك في الدقيقة 13 وبعد ذلك بلحظات تبادل تمرير الكرة مع لاعب المنتخب الاسباني ليسدد في الزاوية السفلى.

وصنع البا سبعة أهداف لميسي هذا الموسم بجميع المسابقات ورد هداف برشلونة عبر العصور الجميل بتمريرة إلى زميله الاسباني الذي وضعها داخل المرمى في الدقيقة 28 محرزا الهدف الثالث.

وزاد سواريز الفارق في الدقيقة 31 عندما استفاد من تمريرة سيئة من بيوني سيستو ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي وأكمل ايفان راكيتيتش الخماسية بضربة رأس في الدقيقة 87.

وتغلب اشبيلية 2-1 على ضيفه قادش ليتفوق 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب فيما قلب اسبانيول هزيمته 2-1 في مباراة الذهاب أمام ليفانتي إلى فوز 2-صفر خارج ملعبه وينضم إلى برشلونة في قرعة دور الثمانية التي ستقام يوم الجمعة