ثنائيات نجوم الغناء في موسم الرياض الجديد.. سابقة تدر أرباحا ومتعة

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة لموسم الرياض بالمملكة السعودية في أواخر أكتوبر الجاري ، وتجمع نجوم الغناء بمصر والوطن العربي في حفلات غنائية معا بشكل لم يكن موجودا في المواسم السابقة ، فيتواجد لأول مرة من مصر المطرب تامر عاشور مع بهاء سلطان في حفل غنائي واحد 27 أكتوبر الجاري .

كما تحي النجمتان إليسا وهيفاء وهبي حفلا غنائيا معا أيضا 28 أكتوبر بمسرح محمد عبده في بوليفارد رياض سيتي ، بالإضافة لغناء المطرب السعودي رابح صقر وراشد الماجد معا وغيرهم من المطربين في حفلات غنائية واحدة .

مصطفى بدوي : الجمع بين هؤلاء المطربين في حفلات واحدة يحقق عائد تجاري كبير

قال مصطفى بدوي منظم الحفلات والمسؤول عن المحتوى الموسيقي للمطرب بهاء سلطان ، إن الجمع بين اثنين من المطربين من مصر أو الوطن العربي في حفل غنائي كبير بموسم الرياض سيكون شيئا جديدا لم يحدث سابقا بهذه الصورة .

ونوه إلى أن وجود الاثنين معا في حفل واحد سيحقق عائدا تجاريا كبيرا والمستفيد في النهاية الجمهور الذي سيحضر هذا الحفل، برغم عدم وجود منافسة بينهما في الغناء ، فكل منهما له لونه الغنائي الخاص به وبعيدا عن الآخر .

وتابع بدوي قائلا إن الجمع بين نجمتين لهما شعبية كبيرة مثل اليسا وهيفاء وهبي ، أراه فكرا ذكي جدا و” حركة معلم” ، لاسيما أنهما يجتمعان في نفس المنطقة من الشعبية والغناء بعكس بهاء سلطان وتامر عاشور فكل واحد فيهما له طريقته الخاصة وجمهورا مختلفا .

مها متبولي: الجمع بين نجمين كبيرين في حفل غنائي كبير صعب للغاية

من جانبها، أوضحت الناقدة الموسيقية مها متبولي أن موسم الرياض يضم امكانيات مادية كبيرة تحت رعاية مستشار هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ .

ولفتت إلى أن الجمع بين نجمين كبيرين في حفل غنائي كبير صعب للغاية وفق ” متبولي” ، فلايمكن أن يغني تامر حسني مثلا مع محمد حماقي بحفل واحد ، لأن منظم الحفل في هذه الحالة لن يستطيع تحقيق مكسب مادي كبير من وراء الحفل، وذلك بسبب تكلفة الأجور العالية لهذين النجمين بالإضافة لأجهزت الصوت والضرائب المستحقة وغير ذلك من مصاريف الحفل المنفقة.

وشددت متبولي على أن جمع أكثر من مطرب في حفل موسيقى يحدث في مهرجان الموسيقى العربية بمصر ، لكن يعتبر فكرة جديدة بالنسبة لموسم الرياض ، وحقيقة شيئا جيدا أن تتبلور أفكارا مختلفة كل عام ولايتم الابقاء على نمط واحد أو أسلوب معين في جميع الدورات الخاصة بموسم الرياض.

حمادة البيلي : تكلفة هذه الحفلات تتجاوز 150 ألف دولار

بدوره قال منظم الحفلات والموزع الموسيقي حمادة البيلي إن تكلفة حفل غنائي لبهاء سلطان وتامر عاشور معا لن تقل عن 150 ألف دولار ، وبالنسبة لهيفاء وهبي واليسا تكلفة الحفل ستزيد عن 200 ألف دولار .

وأضاف البيلي أن هذه الحفلات برغم تكلفتها المادية الضخمة ، الأ انها تحقق ربحا ماديا كبيرا للقائمين عليها بالاضافة أنها تضفي متعة غير مسبوقة للجمهور .

واستطرد قائلا أن لأول مرة سيتواجد مطربين مصريين مثل تامر عاشور وبهاء سلطان ، في حفل غنائي واحد بالرياض وكذلك إليسا وهيفاء وهبي ، موضحا حدث ذلك سابقا مع بعض المطربين الخليجيين في مرات قليلة فقط ، لكنها لأول مرة ستحدث بالنسبة للمطربين المصريين واللبنانين في موسم الرياض .