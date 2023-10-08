ثنائيات دراما 2024.. توليفة فنية جديدة تبحث عن نجاحات

تعود الثنائيات الدرامية في موسم دراما 2024 الأضخم بمسلسلات متنوعة ، فيقدم النجمان مي عمر وأحمد زاهر ثنائية درامية بمسلسل ” نعمة الأفوكاتو ” تأليف محمد سامي ومهاب طارق ، و اخراج محمد سامي ويضم 15 حلقة فقط ، ويعود به أحمد زاهر للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أعماله بمسلسل البرنس .

كما يقدم لأول مرة النجمان عمرو يوسف وروبي مسلسل معا بعنوان” شغل فنادق ” تأليف واخراج محمد سامي .

أيضا يقدم النجمان أحمد السقا وأشرف عبد الباقي مسلسل ” جولة أخيرة” ويضم 10 حلقات فقط.

ماجدة موريس :عمرو يوسف وروبي من جيل فني واحد وموهبين الاثنان

من جانبها، قالت الناقدة ماجدة موريس إن أهم عنصر في اختيار الثنائي الفني للعمل الفني أن يكون بينهما صداقة جيدة حتى تتوافر كيمياء بينهما واندماج في أدوارهما معا ، لأنه لو لم توجد هذه الصداقة مسبقا بين النجمين فيصعب ان يندمجا معا فنيا في عمل فني واحد .

ولفتت إلى أن عمرو يوسف وروبي من جيل فني واحد وموهبين الاثنان ، وروبي قدمت في آخر مسلسل لها ” حضرة العمدة” شخصية جيدة ويمكن أن يقدم الاثنان معا مسلسل متميز .

أما أحمد السقا فدائم الحرص على تقديم مشاهد الأكشن في مسلسلاته وكان آخرها مسلسل ” حرب ” ، وأشرف عبد الباقي يحرص على تقديم الأعمال الدرامية الكوميدية الاجتماعية ، لذلك لقائهما معا سيكون مميزا حينما يقدم أشرف مشاهد أكشن لأول مرة للمشاهد ، وسيرى الجمهور الوجه الثاني له بعيدا عن الكوميديا وذلك سيكون رائعا وفق” موريس” .

أحمد النجار : جمهور المنصات الرقمية أصبح واعيا لما يقدم له

من جابنه، أوضح الناقد الفني أحمد النجار أن الجمع بين نجمين مهمين لأول مرة في عمل فني لمفاجأة الجمهور وتكوين ثنائي فني ناجح وتقديم توليفة جديدة للمشاهد .

وأكد أن جمهور المنصات الرقمية أصبح واعيا لما يقدم له ، ويفرز العمل الفني الجيد خاصة أن المنافسة أصبحت صعبة للغاية سواء على المستوى الفني للعمل أو الأدوار المقدمة للفنانين ، وذلك مثلما حدث مع مسلسل سفاح الجيزة مؤخرا حدث توحد مع العمل بصورة كبيرة ، وذلك كله يصب في مصلحة المشاهد .

وتابع قائلا إن أشرف عبد الباقي غائب عن الشاشة منذ فترة طويلة ، وتواجده مع أحمد السقا سيكون حدثا مهما واستثمار لنجومية الاثنين الكبار ، ونتمنى أن نرى أحمد السقا ومحمد هنيدي معا في عمل فني واحد وهكذا ، حيث أننا شاهدنا فيلم” الأبطال” الذي جمع بين الراحلين فريد شوقي وأحمد رمزي بعد سنوات طويلة وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وكان حديث السينما المصرية وقتها .

ولذلك حتى يقدم شكلا وتوليفة جديدة لايتم الاقتصار على عمر محدد وفنان معين ، مثلما شاهدنا الراحل محمود عبد العزيز مع أحمد السقا سابقا في فيلم ” ابراهيم الأبيض” وكذلك الراحل نور الشريف مع أحمد عز في فيلم مسجون ترانزيت وهكذا كلها كانت تمثل توليفات فنية مميزة ومختلفة وفق” النجار” .

فايزة هنداوي :الجمهور لم يعد يهتم بأسماء النجوم في الأعمال الدرامية المختلفة

من جانبها قالت الناقدة فايزة هنداوي إن الجمهور لم يعد يهتم بأسماء النجوم في الأعمال الدرامية المختلفة ، بقدر اهتمامه بالموضوع الجيد وأدوار الممثلين تكون جيدة ، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية وتزايد عدد المسلسلات المقدمة للمشاهدين أصبح الاهتمام بصورة كبيرة بالموضوع وليس أسم النجم .

واستطردت قائلة أن مسلسل ” تحت الوصاية ” لمنى زكي حقق نجاحا كبيرا هذا العام بسبب موضوعه الجيد وليس اسم منى زكي ونجوميتها ، لاسيما أن كثير من الفنانين أصبحوا يقدمون بطولات بمختلف المسلسلات .

وشددت على أن مسلسل ” نسل الأغراب ” جمع نجمين كبار أحمد السقا وأمير كرارة منذ سنوات ولم يحقق نجاحا وكان مثار سخرية كبيرة ، لذلك ليس مهما الجمع بين أحمد السقا واشرف عبد الباقي في مسلسل واحد بقدر الاهتمام بجودة مايقدم لهما في المسلسل لضمان نجاحه.