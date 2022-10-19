ثنائيات الموسم الدرامي المقبل.. كيمياء تتجدد بين نجوم وتبشر بنجاحات

يشهد موسم دراما 2023 القادم العديد من الثنائيات المختلفة بعضها يشهد تعاون فني جديد وآخرين يكررون عملهما سويا في مسلسلات جديدة بعد نجاحهما معا ، فنجد أن محمد رمضان تشاركه لأول مرة بطولة مسلسله القادم” العمدة” النجمة زينة، في عمل من إخراج محمد سامي والعمل ينتمي للدراما الصعيدية .

كما أن أحمد العوضي يشارك زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز للمرة الثالثة ، ويجسد شخصية صعيدية للمرة الأولى” جابر أبو شديد” ، بعد نجاحهما معا في مسلسلات لآخر نفس واللي مالوش كبير السنين الأخيرة .

أيضا يكرر النجم ياسر جلال التعاون الفني للمرة الثانية مع النجمة اللبنانية نور في مسلسل ” ألف ليلة وليلة” بعد أن قدما معا مسلسلي رحيم وضل راجل وحققا نجاحا جيدا .

كذلك تقوم النجمة التونسية درة لأول مرة ببطولة مسلسل عمرو سعد القادم انتاج صادق صباح ، بعد سنوات منذ آخر عمل جمع بينهما وكان فيلم” مولانا” بالسينما بالاضافة لفيلم ” حديد” أيضا .

قدري الحجار : الكواليس بين هؤلاء الفنانين تكون أفضل ويكونوا محبين للعمل الدرامي

معلقا على هذه الثنائيات، قال الناقد الفني قدري الحجار إنها تنتج بسبب وجود كيمياء بين الأبطال وبعضهم والراحة النفسية في العمل الفني بينهما ، فمثلما كانت هناك ثنائيات في الدراما والسينما سابقا مثل محمد فوزي واسماعيل وعبد السلام النابلسي وعبد الحليم حافظ وأحمد رمزي مع عمر الشريف ورشدي أباظة .

وأضاف أن الكواليس بين هؤلاء الفنانين تكون أفضل ويكونوا محبين للعمل الدرامي الذي يقدمونه ، بسبب لغة التفاهم الكبيرة بينهما وذلك يضفي روحا أفضل على الشاشة ويستقبل المشاهدين هذه الأعمال الفنية بصورة جيدة .

ويرى أنه قد يتعاون فنانين معينين معا لاتحدث حالة انسجام لهم معا ، وذلك يؤثر سلبا على كواليس المسلسل وقد تحدث مشاكل بينهم وتتسبب في تأجيل أو تعطيل تصوير العمل الفني أو ظهوره بشكل غير مرضي في النهاية للجمهور .

مصطفى الكيلاني : ثنائيات تجمع نجوما مهمين وتبشر بأعمال درامية قوية

من جانبه، أوضح الناقد الفني مصطفى كيلاني أنه مثل الموسيقى يجب أن يكون الدويتو الغنائي مناسب للصوتين معا ليغنيا معا ، لذلك يجب أن يكون البطلين مناسبين تماما للجمع بينهما في الدراما التليفزيونية ، من خلال وجود طفرة في السيناريو في المقام الأول وبالتالي يتم اختيار نجمة مع نجم في مسلسل واحد .

وأستطرد قائلا أن الثنائيات القادمة في الموسم الدرامي القادم ، تجمع نجوما مهمين مثل محمد رمضان ودرة ، لاسيما أن الأخيرة أصبحت تكثف نشاطها الفني مؤخرا وتحقق نجاحات كبيرة بمسلسلات مختلفة تعرض على المنصات الرقمية برغم اختلاف آراء البعض عليها لكنها فنانة ناجحة .

كما أن زينة حققت نجاحا جيدا مؤخرا بمسلسلها” الليلة واللي فيها” على منصة شاهد الرقمية ، وتواجدها مع النجم محمد رمضان سيكسب المسلسل قوة وتميز وفق كيلاني ، لو تم توظيف السيناريو بصورة جيدة لهما سنرى عملا دراميا قويا ، خاصة أن محمد سامي يحقق نجاحا دائما مع رمضان في الدراما .

وتابع أن نور وياسر جلال حققا نجاحات سابقة ، وبينهما كيمياء وتفاهم كبيرين ، لذلك متوقع نجاحهما القوي بمسلسل ألف ليلة وليلة الموسم القادم ، وكذلك أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز حققا نجاحات كبيرة مميزة السنين الماضية ، وهما دويتو أو” كوبل” مميز أحبه المشاهدين كثيرا لذلك استمرارهما في تقديم أعمال فنية معا شيئا جيدا ، علاوة أن فريق العمل معهما يفهم كيف يوظفهما في الطريق السليم .

حنان شومان : يجب أن توظف هذه الثنائيات بصورة مناسبة للعمل الدرامي

وعلقت الناقدة حنان شومان على ذلك الملامح بالقول إنه من الطبيعي أن تحدث أحيانا كيمياء بين نجم ونجمة في العمل الدرامي والفني فيسعون لتكرار تجربتهما معا ، ليس فقط بين النجوم وانما بين المؤلفين والمخرجين مثل الراحلين أسامة أنور عكاشة ككاتب والمخرج إسماعيل عبد الحافظ .

وأضافت أنه يجب أن توظف هذه الثنائيات بصورة مناسبة للعمل الدرامي ولاتكون مجرد حشو ليتواجدا معا فقط على الشاشة .

وترى أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز حققا نجاحات سابقة ، متمنية أن يحقق مسلسلهما القادم نفس مستوى النجاح في الموسم الدرامي القادم ، لافتة إلى أن الكتابة والإخراج للعمل الدرامي هو الأساس لضمان نجاح المسلسل وتفاصيل العمل وأسلوب الإنتاج أيضا يساهمان في نجاح العمل الفني .