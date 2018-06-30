ثمن نهائي المونديال ينطلق بمواجهة نارية بين الأرجنتين وفرنسا

علي المصري:تنطلق اليوم السبت لقاءات دور الستة عشر من كأس العالم "روسيا 2018"، وتستمر مباريات ثمن نهائي المونديال لمدة أربعة أيام، حيث تختتم منافساته يوم الثلاثاء المقبل.وتقام في الرابعة عصر اليوم السبت، مباراة نارية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، المدججان بمجموعة من أبرز نجوم العالم، ولكنها غابا ع

علي المصري:

تنطلق اليوم السبت لقاءات دور الستة عشر من كأس العالم “روسيا 2018″، وتستمر مباريات ثمن نهائي المونديال لمدة أربعة أيام، حيث تختتم منافساته يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام في الرابعة عصر اليوم السبت، مباراة نارية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، المدججان بمجموعة من أبرز نجوم العالم، ولكنها غابا عن أفضل مستوياتهما خلال منافسات دور المجموعات للبطولة.

وسيتقابل الفائز من تلك المباراة، مع المتأهل من مواجهة البرتغال وأوروجواي، التي ستقام في الثامنة من مساء اليوم، فيما سيودع الخاسرين البطولة مبكرا من دورها الثاني.

ويتوقع أن تشكل الرغبة في تفادي الإخفاق، الحافز الرئيسي للفريقين في مواجهتهما على ملعب كازان أرينا، وسيتولى الإيراني علي رضا فاجاني إدارة المواجهة المنتظرة بينهما، وسبق له إدارة مباراة ألمانيا مع المكسيك، التي انتهت بخسارة منتخب الماكينات بهدف نظيف.

وتأهل المنتخب الفرنسي، الذي خاض البطولة ضمن أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب، من صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، لكنه لم يقدم مستوياته المعهودة في أي من مبارياته الثلاث.

ولكن إذا كان المنتخب الفرنسي قد أخفق في تقديم مستويات تبهر جماهيره خلال منافسات دور المجموعات، فقد كانت الأمور أكثر تدهورًا بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، الذي واجه شبح الخروج لكنه أفلت بصعوبة وانتزع بطاقة التأهل من المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب الأرجنتيني مهددا بقوة، بوداع البطولة من الدور الأول، لكن تأهله حسم بهدف الفوز 2-1 في شباك نيجيريا، الذي سجله المدافع ماركو روخو قبل 4 دقائق فقط من مباراة الفريقين في الجولة الثالثة الأخيرة.

وفي الوقت الذي تبدو فيه خطط ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، مشوشة وغير متناسقة ولم تؤد للاستغلال الأمثل لكتيبة النجوم في صفوف الفريق، بدا الوضع أكثر سوءا في المنتخب الأرجنتيني.

فقد كانت العروض غير المقنعة للمنتخب الأرجنتيني انعكاسا، على الأرجح، لحالة من الفوضى في معسكر الفريق، كانت العديد من التقارير قد تحدثت عنها، ووصل الأمر إلى أن تقارير ذكرت أن بعض القرارات الفنية يتخذها ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو، بدلًا من المدير الفني خورخي سامباولي.

وربما تتمثل الصخرة التي لا يزال المنتخب الأرجنتيني يرتكز عليها، في إصرار نجمه الأبرز ليونيل ميسي على مواصلة المشوار في المونديال، أملا في التتويج بلقب كأس العالم، الذي لا يزال غائبا عن سجل إنجازات نجم برشلونة.

ويضم المنتخب الفرنسي، أنطوان جريزمان الذي كان قريبا من مزاملة ميسي في برشلونة، لكنه فضل البقاء مع أتلتيكو مدريد، طبقا للقرار الذي أعلنه مع انطلاق منافسات المونديال.

وبعد تسجيل هدف رائع في شباك المنتخب النيجيري، لا شك أن ميسي يتطلع إلى تعزيز رصيده التهديفي عبر مباراة اليوم، وهو ما سيهدف إليه أيضا جريزمان، الذي لم يسجل سوى الهدف الأول لفرنسا في البطولة الحالية، في مواجهة أستراليا، من ضربة جزاء.