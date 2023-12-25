ثمن دراجة نارية يتسبب في جريمة قتل بالأقصر

تسببت خلافات على ثمن بيع دراجة نارية في ارتكاب جريمة قتل شخص خلال مشاجرة في محافظة الأقصر، بعد إطلاق النار عليه من سلاح ناري، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.

كان مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها عامل، مُصاب برش خرطوش وتوفى عقب وصوله.

وبالفحص اتضح حدوث مشاجرة بين المتوفي وأحد جيرانه، وخلالها الأخير أطلق عيارًا ناريًا من سلاح ناري فرد محلي -كان بحوزته- تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته وذلك لخلاف بينهما على ثمن بيع دراجة نارية، وعدم سداد المتوفي المبلغ المالي المتبقي عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام من ضبطه والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلاف، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.