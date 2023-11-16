«ثمرة انتصار أكتوبر».. رسالة الملا للعاملين في الذكرى الـ 48 لليوم القومي للبترول

وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رسالة للعاملين بالقطاع بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم القومي للبترول، ذكرى استرداد حقول بترول سيناء وعودتها إلى السيادة المصرية عام 1975 والتي توافق يوم 17 نوفمبر من كل عام .

وقال الوزير في رسالته: يمثل هذا اليوم مناسبة غالية تجسد ثمرة من ثمار انتصار أكتوبر المجيد، وتضحيات شهدائنا في سبيل استعادة سيناء العزيزة، نستلهم منه في قطاع البترول الإرادة والعزيمة والإصرار على مواجهة التحديات والاستمرار في العطاء .

وأعرب عن اعتزازه وتقديره لأبناء قطاع البترول وجهودهم ودورهم المتواصل في خدمة الوطن والمساهمة في بناء دولة قوية مستقرة تقوم على العلم والعمل والإنتاج.

وأوضح أن ما تحقق من تطوير وتحديث في هذا القطاع الحيوي وعبور للتحديات الصعبة التي واجهته ما كان ليحدث لولا مجهودات العاملين الكبيرة وتفانيهم في العمل، وحرصهم وتنفيذهم الواعي لرؤية وخطط التطوير والتحديث .

واختتم وزير البترول: أنا على ثقة بأن العاملين بقطاع البترول لن يألو جهداً في تقديم المزيد والقيام بدور أكبر في تنمية موارد مصر وزيادة إنتاجها من أجل الاقتصاد المصري، في ظل التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة والتي تحتاج من الجميع التكاتف والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية من أجل الوطن في هذا الوقت الدقيق، ودعم جهود نموه واستقراره.