«ثمار» تدرس اقتراض 20 مليون جنيه لدعم تمويلات العملاء

تدرس الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية الحصول على خط ائتمان بـ 20 مليون جنيه، لدعم تمويلات عملائها، في إطار خطتها التوسعية العام الحالي.

تعتزم التفاوض مع بنكين حكومي وخاص

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة – في تصريحات لـ “المال” – إن “ثمار” تدرس الحصول على خط ائتمان بقيمة 20 مليون جنيه، لدعم تعاملات العملاء، وأنها ستتفاوض مع بنكين أحدهما حكومي، والآخر خاص للحصول على التمويل المطلوب.

ولفت عبدالفتاح إلى أن ثمار تتبع العقد الثلاثي عند إقراض عملائها، والذي يضم العميل، والبنك، وشركة ثمار، مشيرا إلى أن الأفراد المصريين يمثلون نحو 95% من تعاملات الشركة حاليا.

وكشف عبدالفتاح أن “ثمار” حاليا في المرحلة النهائية لإصدار الأسهم المجانية لزيادة رأس مالها من 55 مليون جنيه، إلى 60 مليون جنيه، من الاحتياطيات، والأرباح المُرحلة، والذي أقرته الجمعية العمومية للشركة في مارس الماضي.

وقررت الشركة زيادة رأس مالها عن طريق عن طريق توزيع 6.250 مليون سهم مجاني، بواقع سهم مجاني لكل 11 سهما وقيمة السهم 0.8 جنيه ممولة من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية بنهاية 2019.

يشار إلى أن النتائج المالية لثمار عن عام 2020، أظهرت تحقيق صافي ربح 6.899 مليون جنيه مقابل 5.693 مليون جنيه في 2019، بنسبة ارتفاع 21.19%.

وتقدمت “ثمار” 3 مراكز دفعة واحدة في ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية في شهر مايو الماضي، وسط تحسن في أحجام التداولات، وبالتبعية حصتها السوقية، لتأتي في المركز الـ 11 مقارنة مع الـ 14 في أبريل المنقضي.

وسجلت “ثمار” تداولات بقيمة 1.309 مليار جنيه، بحصة سوقية 2.4%، في مايو، مقارنة مع تعاملات قيمتها 767.9 مليون جنيه في أبريل، بحصة سوقية 1.2%.

وأرجع عادل عبدالفتاح العضو المنتدب لـ “ثمار” لتداول الأوراق المالية هذا التقدم إلى تحسن تعاملات الأفراد المحليون –الفئة التي يرتكز عليها نشاط الشركة بـ95% – بشكل أساسي.

ولفت إلى أن “ثمار” تسعى خلال الفترة الحالية لاستقطاب فئة أوسع من العملاء الأفراد النشطين ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وذلك من خلال رفع جودة منتجات، وخدمات الشركة، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة.

وجاءت “ثمار” بالمركز السادس في تعاملات الأفراد في مايو الماضي، بحصة سوقية 3.7%، وقيم تداولات 1.305 مليار جنيه، مقارنة مع المرتبة الـ 11 في أبريل، بحصة سوقية 2.6%، وقيم تعاملات 765 مليون جنيه.

ولفت عبدالفتاح أيضا إلى أن ثمار تسعى لجذب فئة المؤسسات الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تعاملات الأفراد المصريين تمثل حاليا نحو 95% من تداولات الشركة.

ومنذ بداية 2021، وحتى نهاية مايو المنقضي جاءت “ثمار” في المرتبة الـ 14، بحصة سوقية 1.7%، وقيم تداولات 5.849 مليار جنيه.