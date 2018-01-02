ثمار العقارية تفتح باب الحجز في مشروع كريستال لاجون والتسليم 2020



أحمد اللاهونى

فتحت شركة ثمار العقارية الحجز في المرحلة الأولى من مشروع كريستال لاجون بالساحل الشمالى.

قال ماجد عبدالفضيل ، رئيس مجلس إدارة “ثمار” إن الشركة فتحت الحجز فى المرحلة الأولى من مشروع كريستال لاجون وتقام على مساحة 50 فدان على البحر بالساحل الشمالى بالقرب من طريق الفوكا وتضم وحدات بمساحات ما بين 55 إلى 100 متر مربع بأسعار تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 1.6 مليون جنيه إلى جانب منطقة “فوت كورت” ومجموعة من الخدمات الترفيهية.



وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أن الشركة نفذت 25% من الإنشاءات بالمرحلة الأولى قبل طرحها للبيع وتبدأ التسليم بعد عامين وينتهى تسليمها للعملاء خلال 2021.



وأشار إلى أن الشركة تفضل طرح مشروعات فى مراحل الإنشاء لخلق ثقة بينها وبين عملائها إلى جانب تميزها فى السوق فى ظل تأخر كثير من الشركات عن موعد التسليم، لكنَّ هذا يتطلب قوة تنفيذية ، إضافة إلى تدبير السيولة للأعمال للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية.



وقال إن الشركة تخطط لتسليم المرحلة الأولى من مشروع بلو بيرل العلمين أغسطس المقبل، وتقام على مساحة 4 افدنة وتضم 250 وحدة بمساحات ما بين 50 و70 متراً مربعاً، نفذ 80% من إنشاءاتها.



وأضاف أن الشركة تدرس المنافسة على أراض مدينة العلمين عند طرحها من الوزارة خاصة مع قرب انتهاء المرحلة اﻻولى من مشروعها ضمن حيز المدينة.



وتبلغ مساحة «العلمين الجديدة» حوالى 50 ألف فدان، بواجهة شاطئية مميزة يصل طولها 14 كيلومتراً يعادل طول كورنيش الإسكندرية ,وتشغل المرحلة الأولى منها 2 مليون متر مربع، وتتراوح التكلفة الاستثمارية بها من 8 إلى 10 مليارات جنيه مبدئياً.



وأكد أن الشراكة النموذج الأمثل فى التطوير خلال المرحلة الحالية؛ لأن الشريك يتحمل قيمة الأرض والتى تمثل جزءاً كبيراً من التكلفة، وفى المقابل توجه الشركة السيولة المتوافرة لديها فى تنفيذ المشروع، بما يعجل من تنميته ليتوافق مع خطة الشركة التوسعية.