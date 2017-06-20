ثلاجة رمضان.. طعام مجاني في شوارع دبي

وكالاتتنتشر في دبي بالإمارات العربية المتحدة ثلاجات تحتوي على صنوف شتى من الأطعمة المجانية المتاحة للمارَة، حتى أصبحت ظاهرة لافتة في شهر رمضان.وأصبح أكثر من 150 مبرِّدًا (ثلاجة) مملوءة بالأطعمة للمحتاجين، بعد أن بدأت ناشطة بمبرّد واحد في شهر رمضان، العام الماضي.ومبادرة "ثلاجة رمضان" من بن

وكالات

تنتشر في دبي بالإمارات العربية المتحدة ثلاجات تحتوي على صنوف شتى من الأطعمة المجانية المتاحة للمارَة، حتى أصبحت ظاهرة لافتة في شهر رمضان.





وأصبح أكثر من 150 مبرِّدًا (ثلاجة) مملوءة بالأطعمة للمحتاجين، بعد أن بدأت ناشطة بمبرّد واحد في شهر رمضان، العام الماضي.

ومبادرة “ثلاجة رمضان” من بنات أفكار الأسترالية سمية سيد التي تركت أول ثلاجة أمام منزلها وملأتها بالأطعمة والمشروبات لفقراء المدينة.

ويقول منظمون إن نحو 25 ألفًا من الجمهور تبرعوا للبرنامج، وهو ما ساعد في زيادة أعداد المبرّدات هذا العام، ويستخدم نحو 400 شخص يوميًّا تقريبًا هذه الخدمة في إحدى الثلاجات التي زارتها “رويترز”.

وتقول سواتي سانتوش، المسئولة عن الثلاجة: “يأتي يوميًّا ما بين 10 و15 متبرعًا من تلقاء أنفسهم، ويعطوننا بعض المنتجات الجافّة مثل الألبان والبسكويت والفواكه والعصائر. نغلف كلًّا منها على حدة ونوزعها”.

والثلاجات الموجودة في مختلف أنحاء المدينة مسجلة على خريطة رقمية ويعلن عنها عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وهي موجودة في كل مكان، ويتركز معظمها في منطقة وسط المدينة.