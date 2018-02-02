ثلاث مواجهات ساخنة اليوم فى الدورى

علي المصري:تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وتشهد 9 مواجهات قوية، على رأسها مباراة الأهلي و الاتحاد السكندري، و الزمالك مع طنطا.تبدأ الجولة اليوم، بثلاث مواجهات منها صدام النصر وضيفه وادي دجلة في ظل صراع البقا

علي المصري:

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وتشهد 9 مواجهات قوية، على رأسها مباراة الأهلي و الاتحاد السكندري، و الزمالك مع طنطا.

تبدأ الجولة اليوم، بثلاث مواجهات منها صدام النصر وضيفه وادي دجلة في ظل صراع البقاء بالدوري، و يحتل النصر المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة بفارق 3 نقاط عن وادي دجلة صاحب المركز السادس عشر.

ويخوض المقاولون العرب مهمة صعبة أمام ضيفه الأسيوطي سبورت في مواجهة متكافئة، ويبحث سموحة عن مواصلة صحوته على حساب بتروجت، في ظل محاولات الفريق السكندري تعزيز تواجده في المربع الذهبي للدوري.

ويأمل الإسماعيلي فى استعادة الانتصارات أمام الإنتاج الحربي غدا السبت، في أول اختبار للدراويش بقيادة المدير الفني البرتغالي بيدرو يارني، الذي تولى المهمة بحثاً عن إعادة الفريق للمنافسة على اللقب أو حسم صراع الوصافة على أقل تقدير، فيما يخوض الرجاء متذيل الترتيب اختبارا جديدا في إطار محاولة الهروب من القاع أمام ضيفه الداخلية.

وفي لقاءات اﻷحد، يتحفز طلائع الجيش لاستعادة الانتصارات أمام إنبي، المنتعش بتعادله مع الزمالك، ويحل الأهلي “حامل اللقب والمتصدر”، ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري، في مواجهة قوية، يبحث خلالها أبناء القلعة الحمراء، عن مواصلة الانتصارات وتعزيز الصدارة برصيد 51 نقطة.

ويأمل الاتحاد السكندري فى تحقيق الفوز أو التعادل من أجل التقدم بعيدا عن منطقة الهبوط، مستغلا تألق صفقات الإنقاذ الشتوية، خاصة أحمد موسى “كابوريا” والإيفواري رزاق سيسيه والغاني إيمانويل بناهيني، بجانب عناصر الخبرة، مثل عاشور الأدهم ونور السيد.

أما الزمالك المتعثر فيبحث عن استعادة الانتصارات الغائبة في مواجهة صعبة أمام طنطا الذي يستهدف حصد كل نقطة للابتعاد عن مناطق الهبوط تماما، ويتطلع أبناء القلعة البيضاء، لمصالحة جماهيرهم مستعينا بالصفقة التونسية حمدي النقاز، وأيضا محمود عبد العزيز لاعب وسط سموحة المنضم حديثاً.

وتختتم الجولة الثانية والعشرون يوم الإثنين المقبل، بأحد أقوي لقاءات المرحلة، التي تجمع بين مصر للمقاصة ضد المصري البورسعيدي.

