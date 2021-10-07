ثلاث قوائم تنافس في انتخابات نادي الإعلاميين غدا الجمعة

تنعقد غدا الجمعة 8 أكتوبر انتخابات نادي الإعلاميين على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى، ويتنافس المرشحون على 9 مقاعد، وهم: رئيس مجلس إدارة النادى ونائب رئيس النادى وأمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة فوق السن وتحت السن.

ويبلغ عدد أعضاء النادى ممن لهم حق التصويت حوالى 10 آلاف عضو ويكتمل النصاب عند حضور 2500 صوت (25%+1).

ويتنافس في الانتخابات ثلاث قوائم هي: قائمة الأمل، وقائمة الوفاء، وقائمة طارق شرباصى رئيس النادى السابق.

وينافس على مقعد الرئيس 7 مرشحين هم: طارق شرباصى رئيس النادى السابق، خالد فتوح، هشام جعفر، خضرى خطاب، أشرف عرفة، أحمد قرمد وحمادة الداخلى.

كما يتنافس على مقعد نائب رئيس النادى 5 مرشحين هم: وافر مصطفى، محمد الطوبجى، حسام محرز، أسامة عرفة ونبيل الجوهرى.

أما مقعد أمين الصندوق فيتنافس عليه 4 مرشحين هم: محمد الهوبى، محمد أمين، اسلام هملت وإبراهيم أبو العلا.

أما عدد المرشحين فوق السن فيبلغ 25 مرشحًا، أبرزهم أحمد مطاوع وإبراهيم همام وأحمد الجندى وحسام فتحى، وتحت السن 4 مرشحين وهم: أحمد عصمت ومحمد طارق وأحمد جمال وعمرو أمين. قائمة الوفاء

حسام محرز: سنسعى لتطوير وتنظيم إدارة ملف كرة القدم فى نادي الإعلاميين

وتعليقا على هذه الانتخابات، يقول حسام محرز، المذيع بقناة نايل سبورت والمرشح على مقعد نائب رئيس نادى الإعلاميين من خلال قائمة الوفاء، إن هذه هي الدورة الانتخابية الأولى التي يشارك فيها هذا العدد الكبير من المرشحين، خاصة على مقاعد فوق وتحت السن، فمنذ سنوات لم يترشح مثل هذا العدد من العاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام وما يتبعها، وجميعهم ذوي قامة عالية وخبرات، وهناك منهم من لديهم خبرة نقابية بفضل عضويتهم فى المجالس السابقة .

وأوضح محرز أنها المرة الأولى التي يترشح فيها رغبة منه فى المساهمة في الارتقاء بمستوى النادى، مشيرا إلى أن برنامجه يتمركز حول الحفاظ على كل ماتم فى النادى خلال السنوات السابقة، إضافة إلى إنشاء إلعاب رياضية جديدة، والأهم مشاركة أبناء الأعضاء والأعضاء أنفسهم في الحفاظ على النظافة والنظام في النادى، وتوفير وجبات لائقة بأسعار معقولة.

وأضاف أنه سيسعى كذلك لتطوير وتنظيم إدارة ملف كرة القدم فى النادى والاهتمام به ماليا ، لكن باعتدال بما هو متاح من إمكانيات، والاستثمار داخل الفرقة واكتشاف مواهب جديدة .

وأضاف محرز أنه يرغب فى إنشاء مجموعة من اللجان يشترك بها كل الأعضاء، خاصة الزائرين الذين يغيب عنهم حق التصويت فى الانتخابات، فمن حقهم كأعضاء زائرين متابعة أنشطة النادى متنوعة مثل الأنشطة الاجتماعية والثقافية . قائمة الأمل

محمد الطوبجى: نطمح بإنشاء شركة نادى الإعلاميين من أجل الاستثمار الرياضى والاجتماعى

أما المذيع محمد الطوبجى، المرشح على مقعد نائب رئيس النادى، فأوضح أن البرنامج الانتخابى لدي قائمته يوضح الأساسيات التى يعمل عليها، والتي تتبلور من خلال أربع محاور :

أولا المحور الإدارى: من خلال تطوير المنظومة الإدارية بالكامل فى النادى لتسهيل جميع الأمور على الأعضاء

والمحور الرياضى: ويتمثل فى الارتقاء بالأنشطة الرياضية والوصول للمنافسة، إضافة إلى إدخال ألعاب رياضية جديدة.

والمحور الثالث: هو الشق الإنشائى وإقامة إنشاءات جديدة كالملاعب، كما أنه من الممكن إنشاء فندق داخل النادى يساهم بشكل استثمارى للنادي.

أما المحور الرابع فهو إنشاء شركة نادى الإعلاميين من أجل الاستثمار الرياضى والاجتماعى والإنشائى لكى تعود على النادي بدخل كبير، إضافة إلى تسجيل أرض النادى وتسديد ديونه التى تصل إلى 9 ملايين جنيه أو أكثر، موضحا أن المجلس القادم سيعمل من تحت الصفر .

وأوضح أنه يريد للنادى أن يشارك فى البطولات العربية مع فرق الممتاز (ب )التى نستطيع ان نحقق منها شهرة لنادى الاعلاميين من خلال تسويق اللاعبين من خلال عقد بروتوكلات للاعبين من فرق الممتاز (ب )لكى تكون افضل من الدول العربية وتصل الى بطولات عالمية

وأيضا البرنامج الانتخابى المتثل فى اقيمة الامل هو انشاء لجان داخل الاندية المتواجدة فى جميع الاندية وايضا لجنة استشارية مكونة من 40 عضو مجموعة تختصصات متنوعة فى الطب التعليم وغيره من خلال عمل اللوائح التى تخص الاندية ، موضحا أن للاسف لايوجد لائحة للنادى ، فلابد ان نصنع لائحة تاسيسة للنادى الاعلامين من خلال جمعية عمومية طارئة .

كما نفكر فى تسجيل الأرض النادى فى جهاز 6 اكتوبر ، وايضا حل مشكلة حمامات السباحة النصف اوليمية مثلما وصفتها اللجنة الهندسية مشيرا الى أن هناك ازمة تخص الحمام السباحة الاوليمبى الذى حقق مشاكل كبيرة .

أحمد جاد: برنامجنا يهدف إلى التوسع في إنشاء أكاديميات للنادي في الألعاب الفردية والجماعية

ومن جانبه ، قال المخرج أحمد جاد، المرشح على مقعد فوق السن ضمن قائمة الوفاء، انه سيسعى في حال انتخابه للتعاقد مع راعِ لفريق كرة القدم يتحمل نفقاته، وإتاحة استخدام حمامات السباحة والجيم والملاعب لكبار السن وأصحاب الهمم.

كما أكد جاد أن من اهداف برنامجه أيضا التوسع في إنشاء أكاديميات للنادي في الألعاب الفردية والجماعية ،واعطاء الأولوية لقطاع الأكاديميات والبراعم لخدمة أبناء الأعضاء.

واضاف أن قائمته ستسعى لإنشاء نادى للمرأة ، وتقديم الدعم الكامل له ،بالاضافة الى توفير أطقم طبية متخصصة للكشف الدوري على أبنائنا من اللاعبين في قطاع البراعم والأكاديميات في كل الألعاب.