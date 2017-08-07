ثلاث شركات مصرية تعرض تأجير وإدارة فندق RED SEA

أحمد الدسوقي: عرضت 3 شركات مصرية متخصصة فى تأجير وإدارة الفنادق، على بنوك الأهلى ومصر، والعقارى المصرى العربى، المالكة لفندق Red Sea بمدينة الغردقة، تأجيره وإدارته خلال السنوات المقبلة. قالت مصادر لـ «المال»، فى تصريحات خاصة، إن البنوك الثلاثة تدرس العروض للرد عليها فى أقرب وقت، مشيرة

أحمد الدسوقي:

عرضت 3 شركات مصرية متخصصة فى تأجير وإدارة الفنادق، على بنوك الأهلى ومصر، والعقارى المصرى العربى، المالكة لفندق Red Sea بمدينة الغردقة، تأجيره وإدارته خلال السنوات المقبلة.

قالت مصادر لـ «المال»، فى تصريحات خاصة، إن البنوك الثلاثة تدرس العروض للرد عليها فى أقرب وقت، مشيرة إلى أن الفندق مغلق لإجراء عمليات صيانة.

كانت البنوك الثلاثة قد استحوذت على الفندق فى أغسطس 2015، مقابل تسوية مديونية بقيمة تتخطى نصف مليار جنيه، لبنوك محلية وأفريقية، ولم تضخ البنوك الثلاثة أى مبالغ فى الفندق منذ الاستحواذ عليه.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك الثلاثة تفضل بيع الفندق وليس تأجيره، إلا أن الوضع الحالى الذى تمر به السياحة قد يدفعها للموافقة على الإيجار.

وتعانى السياحة المصرية منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015 فى سيناء.

ولفتت المصادر إلى أن البنوك الثلاثة تلقت أكثر من عرض لشراء الفندق، إلا أن جميع العروض لم تصل إلى المبلغ المطلوب، وتوقعت المصادر عودة السياحة لنشاطها خلال 2018، ومن ثم يمكن بيع الفندق بالسعر المطلوب.

بحسب مصادر فإن آخر تقييم للفندق كان يقدر بـأكثر من 700 مليون جنيه، يرتفع بعد التعويم إلى أكثر من 1.1 مليار جنيه.

ووفقاً لقواعد البنك المركزى المصرى، فإنه من غير المسموح للبنوك الاحتفاظ بأصول التسويات أكثر من 5 أعوام.

ويسعى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر لجدولة مديونيات متعثرة بالقطاع تصل قيمتها إلى 13.450 مليار جنيه، خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف دعم القطاع الذى تأثر سلباً جراء الأزمات الأخيرة، ويمتلك البنكان محفظة تمويلات لقطاع السياحة تصل إلى 14.6 مليار جنيه، تمثل أكثر من 65 % من حجم الائتمان المصرفى للقطاع.

كما يمتلك البنك العقارى المصرى العربى، محفظة عقارية من أصول التسويات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، ويتبنى خطة طموح خلال السنوات المقبلة، تتمثل فى التخلص من محفظة الأصول العقارية، وملف التسويات.