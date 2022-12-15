ثلاث شركات سيارات كورية تستدعي أكثر من 50 ألف مركبة بسبب مكونات معيبة

أعلنت وزارة النقل الكورية أن شركة هيونداي موتور وشركة فولكس واجن كوريا وشركة تسلا موتورز كوريا تستدعي أكثر من 50 ألف سيارة لإصلاح المكونات المعيبة، بحسب وكالة يونهاب.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشركات الثلاثة تستدعي 50,452 وحدة من 68 موديلا مختلفا.

وتشمل العيوب المشاكل في البرمجة للكاميرا الخلفية لمجموعة فولكس واجن كوريا Audi A6 45 TFSI Premium، والمشاكل في البرمجة للمصابيح الخلفية لطراز موديل y لشركة تسلا، ونظام فرامل الانتظار الخاطئ في حافلات County Electric لشركة هيونداي.

وقالت الوزارة إن مالكي المركبات يمكنهم زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة للشركات لاستبدال المكونات المعيبة مجانا.

وفى الشهر الماضى، قالت وزارة النقل إن 6 شركات سيارات ، بما في ذلك شركة مرسيدس بنز كوريا وكيا كورب ، ستسحب 62,967 مركبة بسبب بعض الخلل في المكونات .

وستستدعي شركة مرسيدس-بنز كوريا 31,195 سيارة من سبعة طرز ، بما في ذلك E 350 4Matic ، بسبب خلل في بطارية 12 فولت يمكن أن يتسبب في حدوث أعطال في مصابيح الطوارئ وفتح الباب تلقائيا.

ومن المقرر أن تستدعي كيا 24,491 سيارة كرنفال متعددة الأغراض بسبب خطأ موجود في برنامج التحكم في المحرك يمكن أن يتسبب في توقف السيارة.

كما من المنتظر أن تستدعي شركة تيسلا كوريا 1,131 سيارة من طرازين من طرزها، بما في ذلك الطراز “إس” بسبب خطأ برمجي موجود في نظام التوجيه الإلكتروني.

ستقوم مجموعة فولكس واجن بكوريا باستدعاء 272 مركبة من طراز غولف 8 2.0 TBI بعد اكتشاف عيب في جزء في شدادات حزام المقعد الذي يغلق حزام الأمان في حالة وقوع حادث.

وقالت الوزارة إن من بين العيوب الأخرى التي أدت إلى الاستدعاء مشاكل مرتبطة بالتحكم في الكاميرا الخلفية والحمل الزائد للمركبة بسبب تركيب ملحقات غير مصرح بها.

وأوضحت إنه يمكن لمالكي المركبات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة للشركات لاستبدال الأجزاء مجانًا.