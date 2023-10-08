ثلاث سيناريوهات بشأن اجتياح غزة .. أشدها احتلال كامل أراضيها

هناك ثلاث سيناريوهات لاجتياح غزة، لكن السيناريو الأشد تصعيدا يتجسد في احتلالها بشكل كامل بهدف إطلاق سراح الأسرى الإسرائليين من قبضة المقاومة الفلسطينية، بحسب تقرير لوكالة مونت كارلو.

وتحدث الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين للدراسات عن السيناريوهات الثلاثة المحتملة لاجتياح غزة.

وقال إن السيناريو الاول يتمثل في اجتياح بري، ويشمل تطهير المنطقة الحدودية ووضع المعسكرات الإسرائيلية داخل غزة. يمكنهم مثلا إخلاء وتدمير المنازل في المناطق الحدودية داخل غزة وجعل المنطقة غلافا عازلا لهم.

أما السيناريو الثاني يحتمل أن يكون متمثلا في إعادة انتشار بعض القوات الإسرائيلية في غزة، وهذا يعتبر احتلالا ولكن سيكون احتلالا جزئيا وليس كليا.

ثلاث سيناريوهات لاجتياح غزة

أما السيناريو الثالث بالنسبة للدكتور رمزي عودة فهو من أكثر السيناريوهات حدة وتصعيدا، وهو اجتياح كلي لغزة خاصة وأن هناك عدد مهم من الأسرى الإسرائيليين في قبضة المقاومة الفلسطينية وتريد إسرائيل في ذلك ربح الوقت للإفراج عنهم.

وكانت حركة حماس قد نفذت عملية عسكرية مباغتة، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ ليتوغل بعدها مقاتلون فلسطينيون في المدن والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة وأسر إسرائيليين، ردّت إسرائيل بغارات جوية مكثفة على القطاع.