ثلاثية بيت فرح وجروب العيلة وطير بينا ياقلبي.. تعيد البطولة الدرامية لنجوم وتجذب وجوها جديدة

يخوض بعض الفنانين تجربة البطولة لأول مرة في الدراما التليفزيونية منذ سنوات بعد أن شاركوا في العديد من المسلسلات التليفزيونية على مدى سنين طويلة في مسيرتهم الفنية.

ويقدم الفنان فتحي عبد الوهاب لأول مرة منذ سنوات طويلة بطولة مسلسل ” بيت فرح” الأيام القادمة ، ويشاركه فيه كوكبة من الفنانين منهم داليا مصطفى، إيناس كامل، محمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين، انتاج كنج توت ، يتكون من 20 حلقة، وهو من إخراج شيرين عادل.

كذلك الفنانة رشا مهدي التي تقدم بطولة مسلسل جديد ” جروب العيلة” الأيام القادمة ، وهو مسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة وينتمي للدراما الاجتماعية المليئة بالكوميديا، ويتناول قضايا اجتماعية ومشاكل العائلات واختلاف الأجيال.

كذلك قدمت الفنانة ريم مصطفى لأول مرة بطولة درامية بمسلسل ” طير بينا ياقلبي” الذي يعرض حاليا على شاشة on للجمهور ويحظى بنسبة مشاهدة كبيرة ، ويشاركها بطولته كوكبة من الفنانين منهم بسمة ومحسن محي الدين وأحمد صيام ومصطفى هريدي ودنيا ماهر وعمرو عبد العزيز وهالة فاخر وغيرهم .

سمير الجمل : ريم مصطفى تم التمهيد لتقديمها البطولة التليفزيونية تدريجيا

يرى السيناريست سمير الجمل أنه بعد انتشار المنصات الرقمية الحديثة الأعوام الأخيرة ، أصبح كل فترة يقدم وجوه جديدة أبطالا في الدراما التليفزيونية .

ولفت الى أن ريم مصطفى تم التمهيد لتقديمها البطولة التليفزيونية تدريجيا ، بعد ان شاركت الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل ” شديد الخطورة ” على منصة واتش اب سابقا .

وأوضح أن المنصات الرقمية لديها مشتركين شهريا وينتظرون العمل الفني الجديد طيلة الوقت ، حتى لايشعر بملل أو رتابة من نفس الوجوه .

وأضاف الى أن الأهم أن يقدم الفنان دورا بارزا حتى لو كان يقدم بطولة جماعية أو مفردة ، والجمهور أصبح واعيا بدرجة كافية لكل مايقدم له على الشاشة .

أحمد سعد الدين :الأساس في تقديم البطولة التليفزيونية ألا يستعجل الفنان عليها

وقال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن الدراما التليفزيونية أصبحت تفرز نجوما جددا ، وميزة ريم مصطفى في مسلسل طير بينا ياقلبي أنها لم تستأثر بالمسلسل لنفسها وانما فريق العمل من الممثلين يساندها ونجوما كبار ولهم خبرة كبيرة في التمثيل مثل أحمد صيام ومحسن محي الدين وبسمة .

ونوه إلى أن دخول ريم مصطفى لعالم البطولة الدرامية كان ناعما وهادئا لذلك تقبله الجمهور بسلاسة ، ورشا مهدي اقتحمت مجال التمثيل منذ 17 عاما تقريبا ، لذلك الأهم في مسلسلها القادم جروب العيلة أن تظهر غير مستأثرة بالعمل لصالحها .

وشدد سعد الدين أن الأساس في تقديم البطولة التليفزيونية ألا يستعجل الفنان عليها مثلما حدث مع بعض الفنانات أمثال ياسمين صبري وريهام حجاج ، لأن ذلك يتسبب في تراجعهم فنيا وسحب من رصيدهم لدى الجمهور .

وأوضج أنه ليس بالضرورة أيضا أن يظهر فنان أو فنانة كأبطال جدد للأعمال الفنية كل فترة ، لأن هذا الاستعجال مضر بهم أكثر من نفعه .

نادر عدلي : التلفزيون يقوم دائما بتفريغ وجوه جديدة خاصة خارج موسم رمضان

بدوره قال الناقد نادر عدلي إن فتحي عبد الوهاب قدم في السينما أفلاما كنجم أول برغم أنها لم تحقق ايرادات عالية ، وفي أدواره التليفزيونية التي قدمها قريبة من البطولة نوعا ما .

ويضيف أن التلفزيون يقوم دائما بتفريغ وجوه جديدة ، موضحا أن ظهور هؤلاء الفنانين كأبطال جدد لأول مرة في الدراما التليفزيونية يكون في مسلسلات خارج الموسم الرمضاني .

وتعتمد الدراما الرمضانية بشكل أساسي على درجة تفوق المخرج أيضا فيما عدا المسلسلات التي تنسب لكتاب كبار مثل ليالي الحلمية وأرابيسك في الماضي.

وضرب مثلا بما حدث في موسم رمضان الماضي فيمسلسل جزيرة غمام للكاتب عبد الرحيم كمال وطبيعة العمل التي فرضت وجوده بقوة على المسلسل ، لذلك المسلسلات قليلة الإنتاج تعرض في أوقات متفرقة من السنة.

ويتم تقسيم المسلسلات التليفزيونية طيلة العام حسب حجم إنتاجها المنفق عليها فيقدمها وجوه جديدة كأبطال مختلفين مثل فتحي عبد الوهاب وريم مصطفى ورشا مهدي وغيرهم، وفق عدلي.