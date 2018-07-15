ثلاثيات «استراتيجية التفاوض» المتعددة المسارات



تبدو التسويات- متعددة الأطراف والمسارات- الجارية هذه الأيام بالنسبة للحالة السورية، مختلفة إلى حد كبير عما كانت عليه الأحوال- سلماً أو حرباً- خلال وفيما بعد حرب أكتوبر 1973 على كل من الجبهتين المصرية والسورية، إذ على غير ما لا تحبذ العلوم العسكرية القتال على جبهتين مفتوحتين للحرب فى وقت واحد، إلا للضرورة القصوى، فمن حصافة القول- على نفس القياس- السعى لأن يكون التفاوض على أكثر من جبهة تدعم إحداها الأخرى، وهو ما لم يجر العمل به بعد أن وضعت حرب أكتوبر أوزارها، إذ لم تتواز الخطوات بين مصر وسوريا، شريكتى الحرب، سواء من حيث تنكب القاهرة (المهددة) القبول فى نهاية الحرب بتداخل روسيا العسكرى إلى جانبها.

وعلى غرار ما قبلت به دمشق، لمعادلة الدعم العسكرى والدبلوماسى الأميركى لإسرائيل، أو سواء بالانفتاح فى المجمل على الجهد الدبلوماسى لكلتا القوتين العظميين، إذ تضع القاهرة (بمفردها) %99 من أوراق الصراع بيد الولايات المتحدة، فيما استبعدت موسكو تماماً من المشاركة فى أى من الأساليب الإجرائية لعملية السلام، وليميل ميزان القوى التفاوضى من ثم إلى صالح إسرائيل، ذلك قبل أن يستدير الزمان ليستكمل دورته تقريباً بعد نحو أربعة عقود، فإذ بشريكتى الحرب فى 1973 يواجهان منذ العام 2011 حرباً ضروساً ضد الإرهاب، المستند لقوى خارجية غير مجهولة، سعياً للخلاص من القلق الذى يتسببه كل من الجيشين المصرى والسورى منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي.

إلى ذلك، تعود روسيا فى السنوات الأخيرة من بعد سابق انحسارها «المهين» عن الشرق الأوسط، لتتبوأ سطح الأحداث مجدداً.. ذلك حين تشهد فى 11 يوليو 2018 لقاء الرئيس «بوتين» مع كل من مستشار المرشد الأعلى الإيرانى من ناحية، ومع رئيس الحكومة الإسرائيلية من جانب آخر، ذلك فى إطار مساعى الكرملين تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ضمن ما تشمله تطورات الوضع فى سوريا، خاصة بالنسبة للتخلى العسكرى لإيران عن الأراضى السورية.. بالتوازى مع استئناف تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل حول هضبة الجولان المحتلة المبرم بينهما فى مايو 1974، الأمر الذى قد يتزامن مع خروج كل القوات الأجنبية من سوريا حين انطلاق مسار التسوية السياسية الشاملة، وهى مسائل تمسك موسكو – أكثر من غيرها من الأطراف المعنية ذات الصلة بالأوضاع فى منطقة شرق البحر المتوسط- بمعظم مفاتيحها، خاصة ما بين سوريا وإيران وإسرائيل، ولأسبابها، ذلك منذ اقتحامها مسرح العمليات فى سوريا نهاية سبتمبر 2015.

بعد نحو شهرين من توقيع الاتفاق الدولى 1+5 بشأن الملف النووى الإيرانى، وتحت غطاء تحرير سوريا وجوارها من خطر شيوع الإرهاب الذى بات يتهدد الجميع بلا استثناء، الأمر الذى لم يلق فيه التدخل الروسى فى المنطقة أى اعتراض من القوى المتورطة الأخرى فى سوريا، كونها أقرب إلى طوق نجاة للجميع.. لئلا يتهدم المعبد على من فيه أو فيما حوله، وما إن نجحت الجهود العسكرية والسياسية الروسية مؤخراً فى تخفيض سقف خطر الإرهاب، إلا وسارع الخصوم المتنافسون القدامى إلى تصفية حساباتهم الجيوسياسية، خاصة بشأن الأوضاع الحرجة بين إيران وإسرائيل على الأراضى السورية، سواء من جانب التواجد العسكرى الإيرانى أو بالنسبة لتسوية الأوضاع الحرجة فى الجنوب السورى عند هضبة الجولان المحتلة، وما حولها، وهما أمران وثيقا الصلة بالدور الروسى المفترض لتكريس وضعيته فى الشرق الأوسط من عدمه، إذ يمثلان بجانب تسوية الملف النووى الإيرانى، المداميك الأساسية لكل من دمشق وطهران وتل أبيب.. من خلال استراتيجية ثلاثية الأبعاد للتفاوض يقودها الكرملين الذى يمثل مكوك الأزمات المحورى بين هذه الأطراف المتعارضة مصالحها إلا من حل وسط إقليمى ودولى.

على صعيد مواز، قد لا يكون من باب الصدفة- ربما- تواجد كل من المبعوثين الإيرانى والإسرائيلى رفيعى المستوى فى وقت واحد فى موسكو للقاء الرئيس «بوتين»، لكن ليس صدفة بالتأكيد.. المحادثات عن قرب عبر غرفتين متجاورتين لكل من الوفدين الإيرانى والإسرائيلى فى الأردن فى أوائل يونيو 2018، كما ليس من باب الصدف ما يتواتر من أنباء عن استئناف سلطنة عمان وساطتها التفاوضية بين واشنطن وطهران، على غرار سابقتها التى مهدت للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووى الإيرانى، خاصة أنها تتزامن مع تصريحات إيجابية من الرئيس «ترامب» فى هذا الصدد، كما أن البحث جار من جانب آخر للتواصل عبر تصريحات إيجابية بين حكام كل من دمشق وتل أبيب، ربما استئنافاً لمحادثاتهما المباشرة خلال التسعينيات بين رئيسى أركان البلدين، وبين النائب «الشرع» ورئيس الحكومة الإسرائيلية «إيهود باراك»، الأمر الذى قد يجيزه اشتراط إسرائيل للعودة إلى تطبيق اتفاق فض الاشتباك مع سوريا 1974.. بالتوازى مع استبعاد القوات الإيرانية (والسورية) من «القنيطرة» المتاخمة مع هضبة الجولان.. التى تعتبر بمثابة مسرح العملية الدولية الإقليمية الآن، والتى من المرجح إدراجها كمسألة متقدمة على جدول أعمال القمة بين ترامب- بوتين 16 يوليو 2018 فى هلسنكى.

وإذا كانت خطوط التفاوض حول الحالة السورية مفتوحة على هذا النحو المتعدد بين مختلف الأطراف المعنية بمنطقة شرق البحر المتوسط تحديداً، إلا أنها لا تحول دون سماع صدى التهديدات بالحرب فيما بينهم ، وهى سمة التفاوض المتوازى مع قياس مدى قوة الأطراف المتقاتلة على الأرض، لذلك فقد يكون من المرجح حصول التفاوض من فوق طاولة التسويات أو من تحتها على نتائج ثلاثية الأبعاد من خلال إستراتيجية للتفاوض بين سوريا وإيران وإسرائيل، وبرعاية القوتين العظميين.