ثلاثة مصانع ببرج العرب تشتري معدات «المصرية الإسبانية» بعد تصفية نشاطها

اشترت ثلاثة مصانع بمدينة برج العرب الجديدة معدات الشركة المصرية الإسبانية لتشكيل المعادن والتي قررت وقف نشاطها مؤخراً ووقف الإنتاج بالمصنع، نتيجة غياب جدوى التشغيل وتزايد معدلات الركود، ووجود بعض المشكلات الضريبية، وعدة عوامل آخرى وتراجع 50% من الطاقة الإنتاجية المتاحة.

وأكد رجب حواط، مدير مصنع الشركة المصرية الإسبانية لتشكيل المعادن بمدينة برج العرب الجديدة، في تصريحات له اليوم، أن الشركة اتفقت عل بيع معداتها لثلاثة مصانع فى مجالات مختلفة على أن يتم الاستعانة بالعمالة التى كانت لديها في المصانع لتشغيل هذه المعدات .

إدارة الشركة كانت حريصة على العاملين وحاولت عدم الإضرار بهم

وأضاف لـ “المال” أن إدارة الشركة كانت حريصة على العامليين لديها، وحاولت عدم الإضرار بهم ، ولجئت لهذه العروض لتخفيف تداعيات إغلاق المصانع التابعة لها عليهم ، لافتاً إلى أن الشركة قائمة منذ ما يزيد عن 30 عاما بمدينة برج العرب.

وكشف حواط أن إحدى الشركات الثلاث استحوذت على معدات إنتاج السلالم المعدنية ، فى حين اشترت شركة أخرى خط إنتاج مساحات زجاج السيارات .

ورفض مدير مصنع الشركة المصرية الإسبانية الإفصاح عن تفاصيل البيع أو عن طبيعة المصانع التى اشترت هذه المعدات ، لافتاً إلى أنه أمر يعود لأدارة كل مصنع، مكتفياً بالأشارة إلى أن المصانع الثلاثة تقع فى مدينة برج العرب الجديدة .

وكانت الشركة المصرية الإسبانية لتشكيل المعادن بمدينة برج العرب الجديدة، تقوم بأعمال الصناعات المغذية وتقوم بإنتاج وتوريد بعض الأجزاء لمصانع السيارات المحلية ، فضلاً عن إنتاج بعض المعدات المعدنية الأخرى، حتى قررت إدارة الشركة مؤخرا وقف الإنتاج بالمصنع وتصفية النشاط.

