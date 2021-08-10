ثقافة وفنون

ثلاثة محاور فكرية ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة بمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي

يبدأ برنامج الندوات والمحاور الفكرية لـ مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي مع المخرج المسرحي خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بندوة تحمل عنوان مركز الإبداع .. مصنع نجوم المستقبل وستقام يوم الإثنين 23 أغسطس الحالي .
سلوى عثمان 6:21 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 6:21 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

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اختارت اللجنة العليا لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي برئاسة الفنان إبراهيم الفرن في دورته الحادية عشرة المقامة في الفترة من 22 إلي 26 أغسطس الجاري بمحافظة الإسكندرية، عددًا من المحاور الفكرية سيتم مناقشتها بمكتبة الإسكندرية بقاعة الندوات في تمام الثانية ظهرًا ضمن فعاليات المهرجان، وسيتضمن برنامج الندوات عددًا من اللقاءات مع كبار مسرحي ومثقفي مصر .

جلال وسلام والخشاب و تمام يناقشون عدة محاور فكرية ضمن فاعليات مسرح بلا إنتاج الدولي

يبدأ برنامج الندوات والمحاور الفكرية مع المخرج المسرحي خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بندوة تحمل عنوان مركز الإبداع .. مصنع نجوم المستقبل وستقام يوم الاثنين 23 أغسطس الحالي.

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وثاني المحاور الفكرية سيكون مع الفنان أحمد تمام، وستكون الندوة بعنوان طريق الممثل المسرحي للكاميرا، وستقام يوم الثلاثاء 24 أغسطس.

وتختتم المحاور الفكرية مع الدكتور أبو الحسن سلام والدكتور أيمن الخشاب وهي بعنوان المؤسسات التعليمية والمسرح العربي وستقام يوم الأربعاء 25 أغسطس، والدعوة مفتوحة لجميع فناني ومثقفي الإسكندرية.

تقام فعاليات الدورة الحادية عشرة في أغسطس الحالي في الفترة بين 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

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وبدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال. 

ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها د. مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة ا. صبري سعيد.

وهيئة تنشيط السياحة بالاسكندرية برئاسة ا. محمد سعد ، وشركة الاتحاد العربي برئاسة ا. محمد الجهادي.

يذكر أن الدورة الحادية عشرة تحمل اسم الفنان الكبير أ.د. أشرف زكي ، و يقام المهرجان علي مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة .

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ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التي يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة الأستاذ أحمد درويش.

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بقلم سلوى عثمان

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