ثلاثة لقاءات في انطلاقة الجولة 30 للدوري

علي المصري:تنطلق اليوم الأربعاء، لقاءات الجولة الثلاثين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، حيث تقام ثلاثة لقاءات، فى افتتاح المرحلة، ويلتقى طنطا مع المقاولون العرب، فى الرابعة إلا ربع عصرا، على ملعب طنطا، ويدير اللقاء سمير محمود عثمان، ويعاونه ضياء السكران مساعد حكم أول، وأحمد صلاح مساعد ثان، وم

علي المصري:

تنطلق اليوم الأربعاء، لقاءات الجولة الثلاثين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، حيث تقام ثلاثة لقاءات، فى افتتاح المرحلة، ويلتقى طنطا مع المقاولون العرب، فى الرابعة إلا ربع عصرا، على ملعب طنطا، ويدير اللقاء سمير محمود عثمان، ويعاونه ضياء السكران مساعد حكم أول، وأحمد صلاح مساعد ثان، ومحمد البدري حكماً رابعا.

ويستضيف طلائع الجيش، فى السادسة مساء، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، فريق النصر للتعدين، ويتولى قيادة اللقاء تحكيميا محمد الصباحي، ويساعده وائل مصطفى مساعد أول، وإسلام أبوالعز مساعد ثان، وياسر عبد الحق حكماً رابعاً، وتختتم لقاءات اليوم، فى الثامنة مساء، بمواجهة الإنتاج الحربى مع الشرقية، على ستاد السلام، ويقود المباراة، إبراهيم نور الدين، ويعاونه أحمد الفار مساعد أول، ومحمود عبد السميع مساعد ثان، وعماد حمدي حكماً رابعاً.

وتستكمل لقاءات غد الخميس بمباراتين، حيث يلتقى بتروجت مع إنبى فى الخامسة مساء، على ستاد السويس الجديد، ووادى دجلة مع الإسماعيلى فى السابعه والنصف مساء، على ستاد الدفاع الجوى، ويلتقى يوم الجمعة، أسوان مع المصرى فى السادسة مساء، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.

ويلتقى يوم الأحد، الداخلية مع الزمالك فى السادسة عصرا، على ستاد بتروسبورت، وتختتم الجولة، يوم الإثنين بمبارتين، حيث يلعب الأهلى مع مصر المقاصة، فى العاشرة مساء، على ستاد السلام، وفى نفس التوقيت، يتلقى الاتحاد السكندرى مع سموحة، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.