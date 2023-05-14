ثلاثة فرق مصرية في نهائي مسابقة «هواوي» العالمية بالصين

تأهلت 3 فرق لتمثيل مصر في المنافسات النهائية لمسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقام في مدينة شينزن بالصين في الفترة من 24 إلى 27 مايو، وذلك بعد فوزهم للمرة الرابعة على التوالي في المنافسات التي ضمت فرق من الطلاب الموهوبين من 10 دول على مستوى شمال إفريقيا، وتهدف المسابقة لتنمية القدرات التكنولوجية والمعلوماتية للشباب وإعداد جيل من الكوادر التقنية الموهوبة للمساهمة في بناء الاقتصاد الرقمي ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاستفادة من التقنيات الحديثة.

وتشمل الفرق الثلاث المتأهلة إلى المرحلة النهائية من المسابقة، فريقين من لـ Network Track “الشبكات”، وفريق من Cloud Track (الحوسبة السحابية) يمثلون جامعات القاهرة، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وطنطا، والمنصورة، والزقازيق، وأكاديمية الشروق. وقد تمكن الثلاث فرق المكونة من 9 طلاب من الوصول إلى النهائيات في الصين، محققين الفوز في كل المراحل التي خاضوها على مستوى أفريقيا والمنافسات المحلية للمسابقة من بين 500 طالب مصري، وقد تم توفير للطلاب المشاركين في المسابقة دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة على يد خبراء هواوي وبالتعاون مع العديد من أساتذة الجامعات والمشرفين الأكاديميين.

وتعليقاً على هذه المناسبة، هنأ جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر الفرق الثلاث الفائزة، متمنياً لهم التوفيق في المنافسات النهائية التي تقام بالصين، وأضاف: “نسعى في هواوي إلى رعاية المواهب التقنية وتزويدهم بالمهارات التكنولوجية الحديثة اللازمة، للمساهمة في بناء مستقبلٍ رقمي مستدام تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للمواهب في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات•”

كما أوضح ليو أن مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعد من أقوى المسابقات الدولية في مجال التكنولوجيا، مشيرًا إلى حرص هواوي على التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والجامعات المصرية لاكتشاف المواهب التقنية ودعمها وإعدادها ليصبحوا قادة المستقبل بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكدت المهندسة أسماء سراج الدين، الرئيس التنفيذي لأكاديميه هواوى مصر ، أن الشركة بصدد إعداد معسكر تدريبى للطلاب المؤهلين للمسابقة العالميه لدعم قدراتهم وإعدادهم للمنافسه العالمية، حيث تركز الدورات التدريبية على التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتخزين البيانات، والبيانات الضخمة، والأمن، وDatacom، والشبكة المحلية اللاسلكيWLAN، وذلك لرفع مستواهم إلى المستوى الإحترافى، إضافة إلى توفير تدريبات فى مجال القيادة وتطوير الذات لتعزيز التواصل بين الشباب المصريين مع زملائهم من جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات تعد واحدة من بين العديد من المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها هواوي من أجل تطوير ودعم منظومة المواهب الشابة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. حيث تهدف هذه المبادرات الاجتماعية إلى رعاية الشباب الموهوبين تقنياً في مصر، وتطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم في مختلف مجالات تقنية المعلومات بما يساهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على المساهمة في تحقيق التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية في مصر تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وتقام مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات على ثلاث مراحل، حيث غطت المرحلة الأولي جميع المحافظات المصرية في الفترة من أكتوبر 2022 إلى يناير 2023، بينما اقيمت المرحلة الثانية إقليمية لمنطقة “شمال إفريقيا”، ثم التأهل في التصفيات النهائية العالمية في الصين في مايو.