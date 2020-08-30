ثلاثة صينيين يدخلون نادي المليارديرات في أسبوع بعد طروحات أولية (جراف)

من المتوقع دخول المزيد إلى نادي المليارديرات الأسبوعين القادمين

سجلت الصين مستوى قياسي جديد في صناعة المليارديرات، وعبر ثلاث طروحات أولية دخل ثلاثة صينيين نادي المليارديرات خلال الأسبوع الماضي وحده.

المزيد يستعدون لدخول نادي المليارديرات

ومن المتوقع أن يشهد الأسبوعان القادمان انضمام المزيد إلى نادي المليارديرات، وذلك عندما تبدأ 25 شركة إجراءات الطرح الأولى لأسهمها في مقاطعتي شنغهاي وشينزهن.

ويوضح الجراف التالي أداء بورصة شنغهاي:

الملياردير الأول

وحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، ارتفعت قيمة أسهم شركة كونتك ميدكال سيستيمز لتصنيع معدات الأنظمة الطبية بنحو عشر مرات في طرح أولى لأسهم الشركة لتسجل قفزة بنسبة 986%.

ويعني هذا أن حصة هو كون رئيس مجلس إدارة الشركة المقدرة بنسبة 49% قد رفعت قيمة ثروته إلى مستوى 3.1 مليار دولار في ليلة وضحاها.

أما حصة وانج جيلي مدير الشركة المقدرة بنسبة 15% فقد رفعت ثروته إلى 947 مليون دولار بعد أن دخل نادي المليارديرات لفترة قصيرة سابقة.

لوجو شركة كونتك الصينية لصناعة الأجهزة الطبية

ومن بين ال24 شركة التي نفذت طرح أوليا لأسهمها الأسبوع الماضي دخل نادي المليارديرات ثلاثة أشخاص جدد.

تحرير أسواق المال

وفي ظل سعي الصين لتحرير أسواق المال، أصبح دخول نادي المليارديرات عبر الطروحات الأولية أمرا معتادا وشائعا.

وتقرر إلغاء قيود تداول شركات التكنولوجيا المقيدة على مؤشر تشينكست بمقاطعة شينزهن لتحذو حذو شركات التكنولوجيا المقيدة في مقاطعة شينغهاي.

وسجلت 18 شركة مقيدة على مؤشر تشينكست قفزة بنسبة 212% في المتوسط عند الإغلاق في الأسبوع الماضي.

واشار تقرير لوكالة بلومبرج إلى أن الطروحات الأولية باتت مصدرا مهما لإنشاء الثروات في الصين.

ولم تقف جائحة فيروس كورونا حائلا دون منع السوق من صناعة مليارديرات جدد.

24 ملياردير في النصف الأول

وانضم 24 شخصا على الأقل إلى نادي المليارديرات في النصف الأول من العام، وكان منهم مدرسون سابقون ومحاسبون ومطورو برمجيات.

وتختص شركة كونتاك بإنتاج أجهزة لقياس تأكسد الدم ومعدات تعمل بالموجات فوق الصوتية وشاشات طبية، وتبيع الشركة منتجاتها إلى أكثر من 130 دولة منها الولايات المتحدة والهند وكندا.

وقفزت إيراداتها بنسبة 6.8% العام الماضي لتصل إلى 387 مليون يوان (56 مليون دولار) ومنها نسبة 73% ناتجة عن التصدير للخارج، حسب نشرة الشركة.

الملياردير الثاني

وانعشت الطروحات الأولية التي تمت يوم الإثنين من الأسبوع الماضي حظوظ أشخاص آخرين منهم ستيفن يانج.

ويعد يانج مؤسس شركة انكار انيفيشن تكنولوجي لتصنيع شواحن المحمول ومديرها التنفيذي.

وقفزت ثروة يانج إلى 3.7 مليار دولار بفضل صعود قيمة أسهم الشركة.

وكان يانج يعمل موظف سابق لدى شركة جوجل واستخدم مدخرات أمه لتأسيس شركة انكار عام 2011.

وقال يانج في حديث لتليفزيون بلومبرج: ” نحن سعداء جدا بإقبال الناس على التصويت لنا بشراء الأسهم في شركتنا.”

الملياردير الثالث

والملياردير الثالث كان داي ليزهونج الذي طرح أسهم شركته سانشور بيوتك للتكنولوجيا الحيوية في نهاية الأسبوع.

وزادت قيمة حصته في الشركة البالغة 37% لتصل إلى 2.8 مليار دولار بعد صعود أسهمها بنسبة 156% في التعاملات الصباحية.