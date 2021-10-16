ثلاثة أسئلة حائرة تواجه شركات تأمين الحياة

ثلاثة أسئلة حائرة ومهمة في آن واحد تواجهها شركات تأمين الحياة في الوقت الحالي، إرتباطًا بالتأثيرات السلبية لكوفيد 19. كيف يتولد الطلب لجذب العملاء ، وثانيها ، كيف تُحسن الاحتفاظ بالعملاء ، وثالثها واخرها، كيف يمكن جعل الإكتتاب أكثر ربحية؟

الإتحاد المصري لشركات التأمين ، بصفته الكيان التنظيمي لهذا القطاع الحيوي، وشديد الخصوصية، حاول الإجابة عن التساؤلات الثلاث مستندًا علي مقولة الفيلسوف الألماني “كارل بوبر” وهي أن “الحياة بآثرها حلولًا لمشاكل”.

المنتجات المرنة وسيلة شركات الحياة لللإفلات من تأثيرات كوفيد 19

وأكد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، أن شركات تأمين الحياة تسعي للإفلات من هذا التحدي الإضطراري – يقصد كوفيد 19 – بالبحث عن منتجات مرنة، تكتسب من خلالها قوة فوق قوة، وذلك بمحاولة خلق منتجات ترضي مختلف أطياف العملاء ، شيوخهم وشبابهم وأطفالهم.

أضاف أن الإتجاه الحديث هذا العام، يدور حول الحاجة المتزايدة إلى الكفاءة التشغيلية و السعي إلى تقليل الخسائر والمصروفات وزيادة ربحية الاكتتاب.

و إذا نظرنا لنصف الكوب الممتلئ ، نجد أن شركات التأمين على الحياة اتجهت نحو تبنى التحول الرقمي بحماسِ لا يُنكر، و في إطار سعيها إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية عملت تلك الشركات على تنويع قنوات تسويق منتجاتها ، و اهتمت بتجديد نفسها للمشاركة بشكل مبتكر مع العملاء لتقليل ثغرات الوثيقة وتحسين مستوى الاحتفاظ بالعملاء.

تحديات تواجه شركات تأمين الحياة

وإستعرض المصري للتأمين – في نشرته الأسبوعية- بعض التحديات التي تواجه صناعة تأمينات الحياة ، و التغيرات التي طرأت على سوق التأمين ، و الاستراتيجيات التي تبنتها شركات التأمين على الحياة، للتواؤم مع تلك التغيرات في المستقبل ، و التي نستخلصها من تقرير ” أهم الاتجاهات في تأمينات الحياة لعام 2021 ” الصادر عن شركة ” Capgemini “و هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والخدمات التقنية والتحول الرقمي.

كوفيد 19 ليس شرًا ولا خيرًا مطلقًا

وإنتهي إلي أن كوفيد 19 ، بما أنه لم يكن خيرًا مطلقًا، فإنه لم يكن كذلك شرًا مُطلقًا، وأن شركات تأمين الحياة، إستفادت منه كحافز لتعزيز قدراتها التكنولوجية لضمان مقاومة الأزمات.

اضاف ، أن شركات التأمين علي الحياة، التي بدأت بالفعل رحلتها نحو التحول الرقمي ، تمكنت من الاستجابة بسرعة للديناميكيات المتغيرة والاستفادة من الفرص المتاحة ، وأن عملاء تلك الشركات سيقدرون دورها ، كشركاء مهتمين أطلقوا منتجات الحماية بسرعة ، وتواصلوا بسلاسة مع العملاء عبر القنوات الرقمية أثناء الأزمات.

وأكد الكيان التنظيمي، أن رواد الصناعة في المستقبل ، سيكونوا هم شركات التأمين على الحياة ، التي تتمحور حول العملاء ، والتي تبنت عمليات ذكية ، واكتسبت مرونة في السوق. كما ستكون العقلية الأكثر نجاحًا هي تلك التي تنتقل من التركيز على المنتج إلى التركيز على تحسين تجربة العملاء، و هو نهج يستفيد من البيانات كأصل مهم من أصول الشركة .

و يتبني الاتحاد المصري للتأمين الحلول الرقمية والاتجاهات الحديثة في سوق التأمين ويعتبر التحول الرقمي من المحاور الأساسية لاستراتيجية الاتحاد المصري للتأمين والتي يعمل مع العديد من الجهات لتحقيقها أهمها الهيئة العامة للرقابة المالية.