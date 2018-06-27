ثقة وإيفنت جيت تتوقعان مليار جنيه مبيعات بمعرض تريكس العقارى

بدور إبراهيمقال محمد الدهشورى، رئيس مجلس إدارة شركة ثقة لتنظيم المعارض، إن الشركة وقَّعت عقودًا مع عدة شركات عقارية كبرى؛ للمشاركة بمعرض تريكس العقارى المزمع إقامته فى ديسمبر المقبل فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات، ومتوقع أن تحقق مبيعات تعاقدية تتجاوز مليار جنيه، وفقًا للخطة التسويقية، وع

بدور إبراهيم

قال محمد الدهشورى، رئيس مجلس إدارة شركة ثقة لتنظيم المعارض، إن الشركة وقَّعت عقودًا مع عدة شركات عقارية كبرى؛ للمشاركة بمعرض تريكس العقارى المزمع إقامته فى ديسمبر المقبل فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات، ومتوقع أن تحقق مبيعات تعاقدية تتجاوز مليار جنيه، وفقًا للخطة التسويقية، وعدد الزوار المستهدف.

وأشار على هامش مؤتمر توقيع الشراكة بين «ثقة لتنظيم المعارض« و«إيفنت جيت الإماراتية» لإقامة عدد من المعارض فى أنشطة متعددة، وتبدأ بمعرض تريكس العقارى فى إمارة الشارقة، إلى أنه تم التعاقد مع عدد من الشركات الكبرى للمشاركة فى المعرض تمثل %25 من إجمالى الشركات المستهدفة، وذلك قبل بدء الدعاية الفعلية للمعرض، وأبرزهم الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD»، ومعمار المرشدى، مايكروكاسيل، جرنزا.

وأكد أن الشركة تتولى إقامة وتنظيم المعرض بالمشاركة مع إيفينت جيت الإماراتية، مشيرًا إلى أن المعرض يقام على مساحة 4 آلاف متر مربع بأرض معارض الشارقة، ومستهدف مشاركة 70 شركة مصرية ما بين استثمار وتسويق وشركات تمويل وبنوك.

ولفت الدهشورى إلى أن الشركة ستتولى إقامة العديد من الفعاليات لاستقطاب شريحة الشركات العقارية المستهدفة من قبلها؛ للمشاركة فى المعرض، ومن ضمن الفعاليات المؤتمرات الصحفية والحفلات وغيرها، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف شريحة الشركات التى تقوم بإنتاج وحدات للفئات A، B وهى الشريحة المستهدفة من العملاء المصريين العاملين بدولة الإمارات، وكذلك الإماراتيين وغيرهم، كما سيتم توفير وسطاء تسويق داخل المعرض لتلبية احتياجات العملاء من الوحدات ذات الشريحة C خاصة المتاحة فى الصعيد والوجه البحرى.

وأشار إلى أن الشركة تركز على المصداقية، وتقوم عبر مكتبها الاستشارى بالتأكد من الشركات الراغبة فى المشاركة فى المعرض من خلال سابقة أعمالها فى السوق المصرية، ومدى التزامها وجديتها فى التعاملات مع العملاء، كما يتم التأكد من مستندات ملكية أرض المشروعات المزمع تسويقها، وكذلك تراخيص المشروع أوالمستندات التى تضمن سير الشركة فى إجراءات الحصول على الرخصة وجديتها، موضحًا إلى الحرص على الحفاظ على مصالح العملاء.

وأكد أن الشركة أقامت فى وقت سابق 4 معارض عقارية فى القاهرة والأقاليم، ويعد المعرض هوالأول لها خارج مصر.

وأوضح أن الهدف من الشراكة تنظيم عدد من المعارض للمنتجات المصرية والترويج لها خارجيًّا والبدء من الإمارات، خاصة أن شركة إيفنت نظمت العديد من المعارض بها، وحققت نجاحات كبيرة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ثقة لتنظيم المعارض، إن المعرض يستهدف الترويج للمشروعات العقارية فى دولة الإمارات ودعم المطورين العقاريين فى تسويق مشروعاتهم وزيادة المبيعات، بما يتوافق مع توجهات الدولة، والتى تشجع على تصدير العقارات بالخارج، خاصة بعد الميزة التى أضافها تراجع الجنيه أمام الدولار.

وأشار إلى تميز توقيت إقامة المعرض لأنه عقب عيد الإمارات القومى ومناسب للمصريين بعد فتره انتهاء الدراسة وقبل الإجازات النصف سنوية، وتم اختيار أرض معارض الشارقة لأن بها نسبة مصريين أكبر، وتمركزها وسط إمارات دبى والشارقة وعجمان.

ولفت إلى أن فُرص تصدير العقار المصرى واعدة، ولكنها تطلب تعاونا فعالا بين الدولة والمطورين، وفتح آفاق جديدة مثل السياحة الدراسية، وبناء جامعات وأكاديميات ومدارس دولية لجذب طلاب تلك الجامعات من العالم كله للإقامة فى مصر، وبالتالى ينعكس ذلك على الاستثمار والتملك فى العقار من الداخل أوالأجنبى، وأيضًا الاهتمام بالسياحة العلاجية برفع مستوى المستشفيات والأطباء وجعلها مقرًّا عالميًّا لعلوم الطب على أرض مصرية؛ ما يؤثر على جذب الشعوب للإقامة بأسرهم والعلاج بمصر.

وأوضح أن على الشركات تقديم التصميمات المميزة ذات طابع تاريخى مصرى تُكسب المبنى صفة الانفراد؛ ما يجذب عشاق الانفراد لملكيته والاهتمام بالعقار السياحى، وفتح أكثر من موقع جاذب للسياحة وللاستثمار العقارى؛ ما يرفع معدلات الجذب للأجانب والمصريين للتملك فى هذا العقار السياحى المميز والجديد.

وشدد الدهشورى على أهمية الترويج لمصر سياحيًّا وعقاريًّا فى وسائل التسويق العالمية من شركات الطيران أوايفنتات عالمية وفقًا لخطة تسويقية محترفة إلى جانب تدشين المعارض العقارية لغير المصريين بحملات تسويق قوية للشعوب الأجنبية وليس فقط للمصريين المقيمين فى هذه الدول.

وأكد الدكتور شادى الزيات، رئيس قطاع المبيعات بشركة OUD، أن صناعة العقار أحد أهم الصناعات على مستوى اقتصاديات الدول فى التوقيت الحالى، ومعظم الدول المتطورة القوية اقتصاديا تعتمد على القطاعين العقارى والصناعة بصورة متطورة، كما يأتى تصدير العقارات ضمن أبرز الأنشطة التى يعتمد عليها اقتصاد العديد من الدول، وتُسهم فى إدخال الموارد المالية إليها، ويصل حجمه وفقًا للإحصائيات إلى 2 تريليون دولار، ومن أبرز الدول الرائدة به إنجلترا وروسيا وتركيا دول الخليج واليونان.

وأشار الزيات إلى أن حجم التصدير العقارى فى مصر يمثل حوالى %1 من الـ2 تريليون دولار رغم المميزات والفرص الكبرى التى تمتلكها السوق فى ذلك المجال، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بتصدير العقار والاستحواذ على نسب متزايدة من حجم التصدير العالمى فى ضوء اهتمام الحكومة والشركات العاملة بالمجال بالتصدير العقارى، والذى ظهر جليًّا فى الآونة الأخيرة.

وأوضح أن السوق المصرية تتسم بالعديد من المميزات التى تزيد من جاذبية مجال الاستثمار والتصدير العقارى، وأهمها الاستقرار الأمنى والسياسى، مقارنة بمحيط الشرق الأوسط، وكذلك قوة السوق نظرًا للطلب الحقيقى والمتزايد على العقار نتيجة الكثافة السكانية المضطردة، وحاجة السوق إلى ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويًّا، كذلك ثقافة العملاء المصريين من خلال حب تملك الوحدات العقارية، وعدم تفضيل الحصول على وحدات بنظام الإيجار، وكذلك الحرص على الاستثمار فى الأصول ذات العوائد المالية المتزايدة مثل العقار باعتبارها الأكثر قدرة على الحفاظ على القيمة، وتلافى سلبيات معدلات التضخم مقارنة بوضع الأموال فى شهادات ادخار وودائع بنكية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا ضخمًا عقب خفض الفائدة على الودائع البنكية.

ولفت رئيس قطاع المبيعات بشركة OUD، إلى أن تلك العوامل تدفع دائمًا نحوتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على الدخول إلى السوق المصرية، وتنفيذ مشروعات كبرى به، ويعد العقار المصرى فرصة جاذبة للعاملين بالخارج والأجانب عقب التعويم، وانخفاض الجنيه مقارنة بالعملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الشركات العقارية المصرية أصبحت فى تحدٍ الآن لجذب شرائح مختلفة من العملاء داخل وخارج مصر، ويجب العمل على عدة آليات لتحقيق ذلك منها تطوير الأدوات الترويجية، وذلك عبر الإعلان عن العقارات من خلال السوشيال ميديا، والأون لاين وغيرها من الآليات الحديثة عقب تراجع تأثير الآليات التقليدية.

وأكد ضرورة الترويج إلى العقارات المصرية خارجيًّا بصورة جيدة لتحقيق معدلات التصدير العقارى المستهدفة؛ إذ لابد فى البداية من الترويج إلى مصر وحضاراتها وموقعها وتاريخها، وكذلك المشروعات الكبرى والظروف السياسية والاقتصادية لتعريف العملاء الأجانب.

وأوضح الزيات أن هناك عدة مؤشرات يتم التركيز عليها فى الأسواق الجاذبة للأجانب نحوشراء العقار أوالاستثمار، منها سعر الصرف، وتكلفة المعيشة، والكثافة السكانية، والطلب الحقيقى، ومتوسط دخل الفرد، ومعدلات الإنتاج بالدول، وكذلك قوة الجامعات بها والمستوى التعليمى.

وأضاف سالم الكعبى، رئيس مجلس إدارة «إيفنت جيت« أن الشركة فى سبيلها لدخول السوق المصرية فى أنشطة مختلفة والبدء بإقامة عدد من المعارض المتخصصة، وستشمل أنشطة كثيرة إلى جانب العقارات، وتستهدف فى الأساس تصدير المنتجات المصرية والترويج لها خارجيًّا من خلال الشراكة مع شركة ثقة.

وشدد على أن الشركة تركز عبر المعرض على تقديم خدمات مميزة للمستثمرين والعملاء فى الإمارات، ويستهدف المعرض بنسبة %75 المصريين العاملين بالإمارات يليهم العملاء الإماراتيين والعرب والجنسيات الأخرى، مشيرًا إلى أن شريحة كبيرة من العملاء الإماراتيين لديهم اهتمام بالحصول على وحدات عقارية بالسوق المصرية.

وأشار الكعبى إلى أن الشركة تتولى الدعاية لجذب العملاء، وسيتم إطلاقها قبل المعرض بشهرين وتتركز على العديد من الآليات التى تضمن الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، منها السوشيال ميديا، والأوت دور، والإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف، وكذلك سيتم ابتكار آليات دعائية جديدة تحقق خدمة مميزة للعميل.

ولفت إلى أن الشركة رصدت حوالى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى للدعاية فى الإمارات، وسيتم عقد دعاية فى مصر عبر شركة ثقة.

وشدد على أن الشركة وضعت خطة تسويقية وترويجية كبيرة قبل وخلال فعاليات المعرض، والذى سيتم دعوة كبريات الشركات المصرية للمشاركة فيه بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية بتصدير العقار، وجذب استثمارات أجنبية، وتوفير عملة صعبة من خلال استقطاب رؤوس أموال خليجية.

وأوضح الكعبى أن الشركة أقامت عددًا من المعارض الكبرى والمتنوعة، منها معارض تجارية واستهلاكية وعقارية فى قطر والسعودية ومعارض طبية، كما سيتم تنظيم معرضين ضخمين فى الإمارات.

وأشار إلى أن معرض تراكس سيضم شركات مصرية فقط، ومن الممكن وجود شركات تابعة تتولى خدمات أخرى للعملاء، كما سيتم توفير مستشار قانونى داخل المعرض لتلقى استفسارات العملاء.

وكشف أن الشركة تخطط لضخ استثمارات فى السوق المصرية، عمومًا بمجالات متعددة، وتدرس ضخ استثمارات فى السوق العقارية المصرية بالأخص.

وأضاف أن السوق العقارية المصرية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات السابقة إلى جانب دعم الدولة، وتوفيرها فرصا متعددة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة أكثر تطورًا يتوافق مع رغبات واحتياجات المشترين من دول خارجية، خاصة فى مدينتى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والذى يتوقع أن تشهد طلبًا كبيرًا على المستوى الخارجى، وستلعب المعارض العقارية دورًا كبيرًا فى تحقيق ذلك.

وقال رئيس مجلس إدارة «إيفنت جيت» إن الاقتصاد المصرى يسير بخطوات ثابتة مع الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، والتسيرات التى تقدمها للمطورين، إلى جانب تعديل التشريعات التى أعاقت جذب استثمارات بالمستوى المنشود فى السابق.