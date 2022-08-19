ثقة المستهلك في بريطانيا تنخفض لأدنى مستوى في 48 عاما

انخفضت ثقة المستهلك في بريطانيا بوتيرة قوية، خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع تعزز مخاوف الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم داخل البلاد.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة GfK للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى -44 خلال أغسطس الحالي، وهو أدنى معدل لثقة المستهلك في بريطانيا منذ انطلاق هذا المؤشر عام 1974.

وتعليقًا على هذه البيانات، قال مدير قسم إستراتيجية العملاء في المؤسسة الاقتصادية جوي ستاتن، إن الشعور بالسخط بشأن الاقتصاد في بريطانيا هو المحرك الرئيسي لهذه النتائج، مضيفًا أن أزمة الثقة سوف تتفاقم، خلال أيام الخريف المظلمة وشهور الشتاء الأكثر برودة.

وفي وقت سابق أوضح الخبراء الاقتصاديون ببنك جي بي مورجان أنه من المرجح أن يتجه اقتصاد بريطانيا إلى الركود، خلال العام أو العامين المقبلين، وسط ارتفاع التضخم بسبب ضعف الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

وأضافوا أن ركود الاقتصاد البريطاني سيكون أكثر احتمالًا في حال تجاوزت أسعار الفائدة البريطانية توقعات محللية طويلة الأجل عند مستوى 3%.