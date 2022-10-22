ثقة المستهلكين الأتراك تواصل انتعاشها للشهر الرابع في أكتوبر

صعد مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك بنسبة 5.3 % إلى 76.2 نقطة في أكتوبر الجاري، ليواصل بذلك انتعاشه من مستوى قياسي منخفض بلغ 63.4 في يونيو على الرغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن بيانات رسمية.

ويعكس مستوى الثقة الأقل من 100 نظرة مستقبلية متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل، وفقا لبيانات من معهد الإحصاء التركي.

وظهر التحسن الأكبر في الثقة في الوضع المالي الحالي للأسر، والذي ارتفع 8.4 % عن الشهر السابق، رغم أنه ظل عند مستوى منخفض يبلغ 57.5 نقطة.

وتراجعت ثقة المستهلكين في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 قبل انتعاش قصير الأمد. وعانت الثقة هبوطا آخر في أكتوبر الجاري من العام الماضي قبل أزمة العملة في ديسمبر الماضي والتي أدت إلى دوامة تضخمية.