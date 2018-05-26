ثقافة مطروح تحيى ليالى رمضان بمشاركة فرق الفنون الشعبية

ورش ومعارض فنية وشعراء البادية يتنافسون فى فن الطق معتز محمودأحيت مديرية ثقافة مطروح الليلة الرابعة من ليالى الاحتفال بشهر رمضان المبارك بالنادي الاجتماعي بحضور السيد الامام السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ومحمد جابر رئيس مجلس مدينة مطروح والدك

ورش ومعارض فنية وشعراء البادية يتنافسون فى فن الطق

معتز محمود

أحيت مديرية ثقافة مطروح الليلة الرابعة من ليالى الاحتفال بشهر رمضان المبارك بالنادي الاجتماعي بحضور السيد الامام السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ومحمد جابر رئيس مجلس مدينة مطروح والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد درويش رئيس الادارة المركزية لاقليم غرب ووسط الدلتا ومحمد حمدي مدير عام ثقافة مطروح.

حيث أشاد السيد الامام سكرتير عام محافظة مطروح خلال تفقده بالمعرض بالاعمال والمشغولات الفنية والتشكيلية، التى عبرت عن شهر رمضان الكريم، والتى تؤكد على إبداع أبناء مطروح.

كما تضمنت الفاعليات معرض كتب لاصدارات الفرع، ومعرض فنون تشكيلية، وآخر لمنتجات الورش الفنية خلال شهر رمضان، بالاضافة الى عرض مسرح الاطفال، وتنافس شعراء مطروح فى فن الطق لشعراء نوادي البادية، وكذلك قامت فرقة مطروح للفنون الشعبية بتقديم عدد من الحان الموسيقى العربية والأغانى والفنون الشعبية.

وأكد محمد حمدى مدير عام مديرية ثقافة مطروح أن ليالى رمضان الثقافية والفنية تاتى بدعم من اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وتذليل كل الصعوبات من أجل توصيل الفكر والوعى الثقافى مع استضافة عدد من الفرق الفنية من خارج المحافظة.

وأوضح مدير عام ثقافة مطروح أن ليالى رمضان ستستمر عروضها بمسرح النادى الاجتماعى بمرسى مطروح لمدة 10 ليالى حتى 15 من شهر رمضان الكريم، بمشاركة فرق البحيرة ومصطفى كامل وأبو قير للموسيقى العربية، بواقع ليلتين لكل فرقة.

كما شهدت الليالى الرمضانية خلال الايام الماضية تقديم عروض عرائس، ومسرح خيال ظل، وفقرات اكتشاف مواهب، وعرض مسكات للاطفال والانشاد الديني، وعرضا فنيا لفرقة ابو قير للموسيقي العربية، كذلك عرض عرائس علي مسرح البالون، و تابلوة المجوز، وفقرات اكتشاف مواهب عرض مسكات انيمشن للاطفال، وعرض فنيا غنائيا لفرقة الفنان فوزى راضى، ومسابقة ثقافية فنية وتوزيع جوائز فورية على الحضور.