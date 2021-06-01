«ثقافة النواب» تطالب المالية بسرعة صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالإعلام

طالبت لجنة الثقافة و الإعلام في البرلمان برئاسة درية شرف الدين بضرورة توفير الاعتمادات المالية المخصصة لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالإعلام.

وقالت درية شرف الدين، خلال الاجتماع موجهة كلامها لممثلة وزارة المالية: “هذه الاعتمادات يجب أن تصرف فورا والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لديها نفس المشكلة ويجب أن تصرف المكافآت بمجرد خروج الصحفي أو الإعلامي على المعاش”.

وأوصت لجنة الاعلام في البرلمان خلال اجتماعها بزيادة المخصصات المالية للهيئة العامة للاستعلامات بما يساعدها على القيام بدورها في الخارج كاحد أذرع القوى الناعمة للدولة المصرية وطالبت النائبة نشوى الديب بضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج.

كما اوصت اللجنة بزيادة موازنة المجلس الأعلي للإعلام بواقع 5 ملايين جنيه.

وانتقدت النائبة الدكتورة ألفت المنزلاوى عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام في البرلمان تجاهل وزارة المالية الاهتمام بالمستحقات المالية للصحفيين العاملين بالجرائد الحزبية.

وقالت خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان اليوم الثلاثاء لمناقشة الموازنات الخاصة بالمجلس الأعلي للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام: لدى علاقات وزمالة مع العدد من الصحفيين بالجرائد الحزبية وللأسف نتفاجأ حينما يتوفى أحدهم بتأخر صرف نفقات الدفن ومكافأة نهابة الخدمة لشهور طويلة.

وقالت “المنزلاوى” إن غالبية الصحفيين يحتاجون إلى نظرة شاملة لمستوى دخولهم.