«ثقافة الشيوخ» تناقش سياحة المسنين وإحياء مهرجان «القراءة للجميع»

تناقش لجنة الثقافة والسياحة والاثار بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الاحد برئاسة الدكتور محمود مسلم الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صالح البدرى بشأن “مشروع سياحى متكامل لسياحة المسنين من دول أوروبا فى فصل الشتاء لاستغلال اعتدال المناخ في مصر.



واكد البدري في اقتراحه أن مصر تعد من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم لما تمتلكه من إمكانيات سياحية متعددة ومتنوعة، فالأراضي المصرية تحمل ثلث آثار العالم بالإضافة إلى وجود العديد من الشواطئ والمدن الساحلية التي تصنف ضمن أفضل شواطئ العالم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في الاقتراح المقدم أن السياحية العلاجية في مصر موجودة وبشكل غير مقنن وبمجهودات فردية، فالكثيرين من الأشقاء في الدول العربية يأتون لمصر لتلقي العلاج أو إجراء عمليات معينة لانخفاض التكلفة ولوجود الكفاءات الطبية المتميزة مما جعل التفكير في تقنين الأمر والذي بات ضروريا.



وأوضح البدري في اقتراحه أن مصر تمتلك مناخا دافئا إلى حد كبير في فصل الشتاء وهو ما يعد عامل جذب هام خاصة لكبار السن من دول أوروبا التي تعاني من انخفاض درجات الحرارة إلى حد كبير، وفي ظل أزمات الطاقة التي تواجه أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية كان التفكير في توفير برامج سياحية خاصة بكبار السن والمسنين في أوروبا لقضاء وقت معين في مصر وخاصة في الجنوب والاستمتاع بالدفء مع وجود برنامج صحي شامل لهم من قبل وزارة الصحة أو بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت البدري الى أن المشروع يتضمن أنه يمكن السائح أن يجري فحوصات شاملة في نفس الوقت الذي يستمتع فيه برحلته بين آثار مصر وشواطئها كما يمكن إضافة العديد من الأماكن السياحية التي تتميز بها مصر وتحمل العديد من الفوائد الطبية ، مثل العين السخنة والتي تشتهر بالعيون الكبريتية والتي يتم الاستشفاء بطرق ووسائل طبيعية من أمراض النقرص و الروماتويد والحساسية ، وكذلك كهف الملح في العين السخنة والذي يمتاز بتوفير الاملاح المعدنية واليود الذى يساعد على الشفاء من العديد من الأمراض، والواحات البحرية التي تحتوي على 398 عين كبريتية مرتفعة الحرارة والتي تساعد في الشفاء من الأمراض الجلدية ، وسفاجا التي توجد بها الرمال السوداء التي تعالج العديد من الأمراض، وواحة سيوة التي تحتوي على عيون مياه تصل درجة الحرارة بها إلى 70 درجة والتي تساعد على الاسترخاء والشفاء من العديد من الأمراض.



تناقش لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها، غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن “إحياء مهرجان القراءة للجميع وإصدار رقمى لمكتبة الأسرة وتحويلها لمنصة رقمية تتيح المعرفة والمعلومات مجانا دون التعدى على حقوق الملكية الفكرية”.