«ثقافة الشيوخ» تفتح ملف الشائعات المغرضة.. ومطالب بالرد عليها عبر «السوشيال ميديا» 

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ إن مصر تعرضت لكم كبير من الشائعات أغلبها مغرضة خلال المرحلة السابقة.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، بحضور الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي بشان ” تطوير تقرير الشائعات الذي يصدره المركز الاعلامي لمجلس الوزراء.

وقالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ” بعد الرد على الشائعات تعاد الشائعة بطريقة اكثر تعقيدا و الشائعات تركز على القضايا التي تهم المواطن مثل المواسم الخاصة بالتموين و الدعم و التعليم ،لافتة الى ان انه الفترة السابقة شهدنا شائعات كثيرة متعلقة بازمة فيروس كورونا و صدرت شائعات على لسان منظمة الصحة العالمية و تم الرد عليها بعد التواصل مع المنظمة حتى لا تؤثر على المواطنين.



و قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ” الشائعات تستهدف ايضا المشروعات القومية الكبرى و البعض اطلق شائعات حول توقف مشروع حياة كريمة بسبب التحديات الاقتصادية .

وأضافت، نقيس انتشار الشائعات على ارض الواقع و نتابع القنوات المعادية للدولة لرصد الشائعات على هذه المحطات الاعلامية.. والرد على الشائعات يجب ان يصاحبه رفع الوعي للرد على الشائعات لافتة الي شائعات استهدفت الفواكه وجودتها و زعموا ان هناك مشكلة تتعلق في جودتها بسبب مياه الري و هذا غير صحيح .



وقالت: هناك تقرير سنوي يرصد الشائعات لمواجهتها ويتم تحليله وإصدار نتائج للتعامل مع المشكلات.. موضحة أن الحرب مستمرة والشائعات تزيد ويختلف شكلها وصياغتها ونواجهها ولا نتوقف عن ذلك، الشائعات هدفها تشكيك المواطن في موسسات الدولة و احباطه و تصدير الطاقات السلبية له “.

وقالت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة و الاعلام ” يجب ان نستبق الشائعات برفع الوعي و نشر الحقائق و ان نكون الفعل و ليس رد الفعل.



و قال النائب طارق التهامي عضو اللجنة إن الشائعات مثل الفيروس الذي يتحور ،مطالبا بالرد عليها عبر السوشيال ميديا طالما تظهر على السوشيال

و قال النائب يحيي الفخراني عضو لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ ، ” جوزوني 100 واحدة و دخلوني العناية المركزة مرات و اعلنوا وفاتي مرات و مرات ثم تحدثوا عن الفنان عادل امام بنفس الصيغة.. و اضاف الفخراني كنت أتضايق من الشائعات ثم مازح اعضاء اللجنة الشائعات ضدي خفتت ” .

و أضاف ضاحكا ” هل ده معناه اني مش مهم ؟ و هنا ضحك اعضاء اللجنة ردا على ما قاله الفنان يحيي الفخراني

و من جانبه، قال النائب محمود القط ” امين سر اللجنة الوطن العربي يواجه شائعات و ليس مصر فقط متسائلا هل تابعنا و رصدنا تعامل الدول الاخرى مع ملف الشائعات من خلال دراسات ؟! داعيا للاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال.



وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ أن الحكومة احسنت حينما انشئت المركز الاعلامى بمجلس الوزراء للرد على الشائعات .



وقال: لابد أن نعترف بأن مصر تعرضت لقدر كبير من الشائعات الخطيرة ،ربما لم تتعرض لها أى دولة فى العالم .



واستطرد الدكتور محمود مسلم قائلا: هناك مواقع وقنوات استهدفت مصر طوال 24 ساعه فى اليوم ، وللأسف فى البداية كان هناك رأى بضرورة عدم الأهتمام بهذة الشائعات وتجاهلها.. لافتا إلى أن الاتجاه تغير الأن لاسيما وأن التجربة أثبتت أن التراكم يؤدى إلى أثار عند المواطنين ،فتتحول الشائعة إلى حقيقة .

وشدد الدكتور محمود مسلم على أهمية مواجهة الشائعات ،لاسيما أن استمرار انتشارها يؤدي إلى فقد الثقة في النظام .



وضرب الدكتور محمود مسلم مثالا بشهيد الشهامه فى محافظة المنوفية فى قضية الطفل راجح والذى لقى حتفه بسبب الدفاع عن فتاة .

وقال: هنا نحن أمام قضية مجتمعية وكثير من الشائعات تخاطب طلاب المرحلة الثانوية، فصلا عن انتشار فيديوهات مضروبة تؤدي إلى حدوث البلبة والشائعات .



وقالت النائبة راجية الفقي مقدم الاقتراح برغبة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،خلال اجتماع اللجنة ،أن تقرير الشائعات الذي يصدر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء يعد أحد الأليات الهامة جدا .وقالت:هذا التقرير كان له دور مهم بدأ فى عام 2014 وتحديدا مع الأجرام الذى ظهر من الجماعة الارهابية .

واستطردت قائلة : إن المركز كان أحد الأذرع لمواجهة الإرهاب .

وأشارت النائبة راجية الفقي أن الشائعات لها محددات اساسية من بينها درجة تماسك المجتمع نفسه ومستوى التواصل مع الجهات وتصحيح وإعلان المعلومة .وقالت :كلما كان التواصل قوي كلما انخفضت ظاهرة الشائعة ،وطرح المعلومة ومحدداتها تقلل من انتشار الشائعات

وشددت النائبة راجية الفقي على أن انتشار الشائعات يؤدى إلى تفكك المجتمع والاحباط ،فضلا عن ظهور أمراض نفسية .مبينة إلى أهمية مراجعة تطوير اليات انتشار الشائعات وإعادة قياس الأثر