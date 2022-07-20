ثقافة الأنفوشي تحتفي بالأعمال الكاملة للشاعر محمد الشحات

أعلنت عن تنظيم احتفالية بمناسبة بصدور الأعمال الكاملة للشاعر محمد الشحات والتي صدرت مؤخرا في أربعة أجزاء عن دار الأدهم، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لإثراء الحركة الأدبية والثقافية.

وتقام الاحتفالية بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن النشاط الثقافي للقصر يوم ٢٦ يوليو الجاري، ويصادف اليوم الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وهى الندوة الأولى لمناقشة جزء من الأعمال الكاملة، حيث ستقام ندوة ثانية لمناقشة باقي أجزاء الأعمال الكاملة خلال شهر أكتوبر القادم.

الأعمال الكاملة للشاعر محمد الشحات يناقشها العديد من النقاد والشعراء

ويشارك في مناقشة الأعمال نخبة من النقاد، حيث سيقومون بطرح رؤاهم حول تلك الأعمال وهم د. بهاء حسب الله أستاذ الأدب العربي المعاصر بكلية الآداب جامعة حلوان، الدكتور أحمد فرحات الناقد والأستاذ بجامعة الفارابي، الناقد والشاعر العراقي عذاب الركابي، الدكتور الشاعر الناقد أحمد صلاح كامل ونورس الاسكندرية الشاعر جابر بسيوني الذي يشارك بدراسة ويدير الندوة .

وتقع الأعمال الكاملة في أربعة أجزاء من القطع المتوسط تضم 2326 صفحة ويبلغ عدد الدواوين في الأجزاء الأربعة، عشرون ديوانا، حيث ضم الجزء الأول 7 دواوين، والثاني 5 دواوين والثالث 5 دواوين أما الجزء الرابع فيضم 3 دواوين