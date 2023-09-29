«ثري إيه إنترناشيونال» تطلق خدمة سياحية سريعة لنقل الركاب بين مصر والسودان العام المقبل

تستعد شركة ثري إيه إنترناشيونال الفائزه بإدارة وتنظيم وتشغيل الخط الملاحي “السد العالي _ وادي حلفا” لنقل البضائع والركاب بين مصر والسودان لإطلاق خدمة سياحية “بمركب سريع “بطاقة 150 راكبا لنقل الركاب بين موانئ أسوان وأبو سمبل ووادى حلفا خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأكد المهندس عبد اللطيف عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة أن الرحلات المزمع إطلاقها لن تزيد فيها مدة الرحله على 4 ساعات تشجيعا لدعم السياحة إلى أسوان ووادى حلفا بتوجيهات من الفريق كامل الوزير وزير النقل لإطلاق الخدمات السياحية المميزة وتنشيط حركة النقل بين مصر والسودان فى نشاط نقل الركاب.

وأكد “عبد المنعم” أن الشركه حاليا بصدد العمل فى تطوير ورفع كفاءة سفينة “ساق النعام”، التى تعد السفينة الثانية فى أسطول نقل الركاب التابع لهيئة وادى النيل للملاحه النهرية بعد الإنتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة الباخرة سيناء حمولة 600 راكب، بتكلفة استثماريه 15 مليون جنيه، حيث إنه من المخطط استئناف الرحلات بين البلدين أكتوبر المقبل لتخفيف التكدس على المنافذ البرية قسطل وأرقين، واختصار زمن الرحلات إلى 14 ساعة.

يذكر أن شركة ثري إيه إنترناشيونال فازت بمشروع إدارة وتنظيم وتشغيل الخط الملاحى السد العالى وادى حلفا الذي طرحته هيئة الملاحة النهرية بنظام عقد الانتفاع لمدة 15 عاما، وستحصل الشركة على 4 حوافز تتمثل فى استغلال الرخصة السياحية الممنوحة للهيئة، والمساعدة فى الحصول الموافقات اللازمة لبناء الكافتيريات ووضع خطة لتشغيل أتوبيس نهرى بين السد العالى ووادى حلفا.

وينص الاتفاق بين هيئة وادى النيل وشركة ثري إيه إنترناشيونال على قيام الهيئة بتسليم عدد 22 وحدة نهرية للشركة لتحديد الوحدات القابلة للتأهيل والتشغيل وإخراج الوحدات المتبقية من الخدمة والتصرف فيها بواسطة الهيئة.

وتقوم الهيئة أيضاً بتوفير اطقم الوحدات والعمالة اللازمة للتشغيل والصيانة طبقاً للعمالة المتاحة لديها، والمعاونة في الإجراءات المتعلقة باستيراد المحركات وقطع الغيار الخاصة بموضوع العقد.

فيما تلتزم الشركة بالحفاظ على الوحدات النهرية والالتزام باجراء الصيانات الدورية في توقيتاتها والحفاظ عليها، واستصدار التراخيص وفقاً للاشتراطات الفنية طبقاً للقانون المصري المنظم للملاحة الداخلية والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من مصلحة الملاحة النهرية السودانية

وتلتزم الشركة ايضاً بعدم نقل أو شحن أي مواد خطرة قابلة للاشتعال أو ملوثة للبيئة/المياه أو محظور نقلها طبقاً للقوانين الصادرة من الدولتين وتقوم الشركة بتسليم الوحدات النهرية في نهاية التعاقد بحالة فنية جيدة وصالحة للتشغيل، كما يحق لكلا الطرفين ببناء وحدات نهرية جديدة ويتم الاتفاق على تشغيلها طبقاً لقوانين ولوائح الدولتين.

وتستهدف هيئة وادي النيل للملاحة النهرية من التعاون مع القطاع الخاص في ادارة أصولها على الخط الملاحي أسوان وادي حلفا الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كل التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية.

وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري ، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقاً لنظم التشغيل والإدارة الحديثة ، وايضاً زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان.

وكانت هيئة وادي النيل للملاحه النهرية قد طرحت مناقصه لادارة وتشغيل أسطول الهيئة بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما والعمل على تطوير مراكبها انتهت بفوز شركة ثري إييه إنترناشيونال وتمكنت من تطوير ورفع كفاءة 5 بارجات نهريه من إجمالي 8 وحدات تمثل المرحلة الأولى من خطة تطوير المراكب بتكلفه استثمارية 20 مليون جنيه.

فيما يبلغ إجمالى عدد العائمات بأسطول هيئة وادى النيل 22 عائمه 2 لنقل الركاب حمولة 600 راكب و20 وحدة “بارج _ جرار _ صندل” لنقل البضائع بين مصر والسودان.

وتتولى الشركة سداد مصروفات التشغيل والصيانه بجانب مرتبات العاملين وتكاليف التسويق والترويج وفقا للتعاقد الذي تم توقيعه بين الهيئه والشركه المشغله للاسطول.

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