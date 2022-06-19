«ثرى ايه إنترناشيونال» تفوز بتشغيل الخط الملاحى «السد العالى - وادى حلفا»

فازت شركة ثرى ايه إنترناشيونال، المتخصصة فى النقل الملاحي، بمشروع إدارة وتنظيم وتشغيل الخط الملاحى «السد العالى – وادى حلفا» الذى طرحته هيئة وادى النيل للملاحة النهرية خلال الفترة الماضية بنظام عقد الانتفاع لفترة 15 عامًا، تبدأ من موعد إبرام العقد، المقرر توقيعه خلال أيام – وفقًا لمصادر مطلعة.

وأشار إلى أن شركة رؤية للاستشارات الهندسية اقتنصت مشروع إعادة تأهيل وتطوير رصيف ميناء وادى حلفا السوداني، والذى سيتم الاعتماد عليه كنقطة بداية ونهاية لرحلات الوحدات النيلية التى ستنطلق من ميناء السد العالى بمصر للسودان والعكس.

يذكر أن وادى النيل هيئة «مصرية سودانية» مشتركة تعمل فى مجال نقل البضائع، والركاب، واللحوم الحية، بين ميناء السد العالى بأسوان، وميناء الشهيد الزبيرى بوادى حلفا، وتأسست بالقرار الجمهورى رقم 970 لعام 1975، ولها حق امتياز الناقل الوحيد الدولى ببحيرة ناصر.

وتعول وزارة النقل على هيئة وادى النيل للملاحة النهرية لتعظيم نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل للتواصل مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومن ثم قامت فى 2017 بعمل دراسة اقتصادية من شأنها وضع برامج تمكن من زيادة الصادرات المصرية.

ووفقًا لكراسة شروط المناقصة، فإن «ثرى ايه» ستحصل على 4 حوافز استثمارية، تتمثل فى استغلال الرخصة السياحية الممنوحة للهيئة، والثاني: المساعدة فى الحصول على الموافقات اللازمة لبناء الكافتيريات والثالث: المساعدة فى وضع خطة لتشغيل أتوبيس نهرى بمواصفات ملائمة، وسرعة مناسبة بين السد العالى وادى حلفا، والحافز الأخير: وضع كل الإمكانيات، سواء المعدات والورش والسيارات التابعة للهيئة للاستغلال، مقابل إيجار شهرى يسدد بنهاية كل ربع من العام بصفة منتظمة.

وتقدر عدد العائمات القابلة حاليًا للعمل، 22 وحدة نهرية، منها اثنتان تنقلان 620 راكبًا، و19 وحدة نهرية مخصص لحمولات البضائع بين 350 و400 طن، حتى 820 طنًا، وأخرى للجر بقوة 10 أطنان.

وتستهدف الهيئة من تولى القطاع الخاص إدارة الخط، زيادة حجم المنقول من البضائع والركاب بين ميناءى السد العالى ووادى حلفا، وبناء أو تدبير السفن الوحدات النهرية اللازمة والملائمة للتشغيل، بما يمكن من تحقيق عائد اقتصادى مناسب.

وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر ودولة السودان لتصل إلى 1.2 مليار دولار عام 2021 مقابل 711.4 مليون عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها %63.5.