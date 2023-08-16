«ثرى إيه إنترناشيونال» تضخ 1.5 مليار جنيه لتشغيل قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية

تخطط شركة ثرى إيه إنترناشيونال لضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، تمثل المرحلة الأولى من مشروع تشغيل قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية، حسبما ذكر المهندس عبد اللطيف جميل رئيس مجلس الإدارة.

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال الأيام القليلة الماضية على منح التزام لتحالف شركتى «الغرابلى» و«ثرى إيه إنترناشيونال»، لتولى مهمة إدارة وتشغيل قطارات البضائع بهيئة سكك حديد مصر لفترة 15 عاما.

وأضاف لـ«المال» أن التحالف يستهدف مضاعفة المنقول من البضائع لـ9 ملايين طن فى السنة الأولى من التشغيل، بدلا من 5 ملايين حالياً، لافتا إلى أنه يتم إجراء دراسة تفصيلية لتكاليف نولون شحن الحاويات بالقطارات، لوضع تسعيرة تتناسب مع الخدمة المقدمة، وستكون أقل بنسبة %30 عن استخدام الطرق البرية.

يشار إلى أن أسطول الهيئة يضم حاليًا 100 جرار، ويغطى الكم المطلوب فى الوقت الحالى من البضائع، إلى جانب أنه يتم العمل على تنفيذ برنامج لتحديث 81 جرارًا بالورش، فضلًا عن وجود 4500 عربة جاهزة للتشغيل، ويبلغ حجم أطوال الشبكة 9.570 كيلومتر تربط جميع المناطق الرئيسية فى الوجهين القبلى والبحرى، والموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط شمالًا، وتضم «الإسكندرية، وبورسعيد، والدخيلة، ودمياط»، وعلى البحر الأحمر شرقًا «السويس، والعين السخنة، وسفاجا»، وصولًا إلى منطقة القاهرة وما بعدها.

وأشار «جميل» إلى أن التحالف بصدد الانتهاء من خطة التشغيل الجديدة التى تتضمن تغيير الطرق التقليدية للمسارات المعمول بها حاليا، ليتم تنفيذ منظومة النقل متعدد الوسائط، مصحوبة ببرامج تأهيل وتدريب للعاملين للقدرة على التعامل فى عملية الإدارة بشكلها الجديد. ومن المقرر أن يتولى التحالف عملية الإدارة والتشغيل لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد لفترة مماثلة لكن ببنود جديدة، على أن يقوم بتنفيذ الصيانة الكاملة للعربات والجرارات، مع تحمل جميع أجور العاملين بقطاع نقل البضائع فى الهيئة حاليا، إضافة إلى منح «سكك حديد مصر» عائدا مقابل تأجير الأصول المذكورة.