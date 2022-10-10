ثروت سويلم: من مصلحة «الدوري» خوض 4 مباريات خلال فترة كأس العالم

أكد اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن قرعة الدوري المصري للموسم الجديد ظهرت بشكل مميز للغاية، والتي أسفرت عن مواجهات نارية منذ الأسبوع الأول من انطلاق الموسم المحلي.

وقال سويلم، خلال تصريحات خاصة، لـ”المال”: “وجود رابطة الأندية في الدوري عنصر قوي وأضاف الكثير للكرة المصرية”.

وأضاف: “عشنا سنوات طويلة بدون الجمهور، وبدأنا الموسم الماضي بوجود 2000 مشجع، والموسم الجديد سوف يشهد 6 آلاف مشجع، ونسعى للزيادة في الدوري الثاني”.

وتابع: “الجهات الأمنية ترغب في الحفاظ على الجماهير ولحين معرفة سلوك المشجِّعين داخل المدرَّجات، ونطالب الجماهير بالالتزام من أجل مساعدتنا في الزيادة”.

وعن خوض مباريات الدوري خلال كأس العالم، قال: “من مصلحة الدوري ينتهي في الموعد المحدد له في 30 يونيو المقبل، بسبب المشاركات الإفريقية ومنح الأندية الراحة الكافية بعد نهاية الموسم”.

وأكمل أن سبب غياب أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، عن تكريم الدوري المصري: “عند اقتراح التكريم للنجوم السابقة هو معرفة الجيل الحالي بتاريخ الدوري، وغياب بلال كان سهو من الرابطة ولا يمكن تجاهله، وسوف يتم تكريمه بالمرحلة المقبلة”.

وأردف: “جمهور الأهلي يتحامل عليّ بسبب علاقتي الشخصية مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهذا لا يؤثر عليّ، وأنا أهلاوي بالفعل، وهذا شرف ليا، ولكن القرارات لا بد أن تكون محايدة وأن أكون على مسافة واحدة من الجميع”.

واختتم حديثه: “عامر حسين رئيس لجنة المسابقات سوف يتم الانتهاء من جدول وتوقيتات الدوري المصري وسوف يتم الإعلان الأسبوع المقبل”.