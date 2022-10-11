ثروت سويلم: أرفض استقدام الحكام الأجانب.. وإعلان موعد مباريات الدوري الأسبوع الحالي

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن الموسم المقبل سيشهد طفرة في موعد مباريات الدوري، حيث سيكون هذا الموسم هو بداية العودة للمواعيد الطبيعية لانطلاق الموسم ونهايته، كما هو متعارف عليه في العالم بالكامل.

وأوضح سويلم، خلال تصريحات خاصة، لـ”المال”، أنه تم إخطار الأندية بأنه في حال تأجيل نهاية المسابقة بسبب شيء ما، سيتم اللجوء لترتيب الدور الأول لتحديد الفرق المتأهلة للبطولات القارّية.

كما أشار إلى أنه ستتم إقامة جولات من الدوري وقت كأس العالم في مصلحة الأندية، ولا يوجد اعتراض من أي ناد، مُبينًا أن الغرض من خوض منافسات الدوري المحلي وقت كأس العالم هو استكمال المسابقة ونهايتها مع يونيو 2024.

وتطرَّق سويلم للحديث عن التحكيم الأجنبي، خلال الموسم المقبل، مُبينًا أنه يرفض استقدام الحكام الأجانب، وأنه يتمنى التعاون بين كل المنظومة الرياضية من أجل مصلحة الكرة المصرية، خاصة أن الكرة المصرية تملك أفضل حكام في إفريقيا- على حد تعبيره.

واختتم سويلم حديثه بشأن مواعيد مباريات الدوري المحلي للموسم الجديد، حيث قال: عامر حسين في معسكر مغلق مع نفسه؛ من أجل إعلان توقيتات جدول الدوري بالكامل خلال الأسبوع الحالي.