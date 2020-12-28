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«ثروة» و «مصر كابیتال» يغلقان سندات توريق لكونتكت بـ 1.6 مليار جنيه

4 بنوك تشارك فى هيكل التغطية .. وعلى الدين وشاحى مستشار قانونى للصفقة
محمد سالم 1:24 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20 1:24 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20

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أنهت شــركة ثروة كابیتال بالتعاون مع «مصر كابیتال»، الذراع الاستثماری لبنك مصر، ترتیب وترویج الاصدار الرابع والثلاثون لشركة ثروة للتوریق بقیمة 1.6 ملیار جنیه.

وقالت ثروة فى بيان، الاثنين، إن الإصدار مضمون بإجمالي محفظة حقوق مالیة آجلة لشركة كونتكت للتمویل وشركاتھا التابعة والشقیقة؛ وتتكون محفظة التوریق المحالة من عقود بیع سیارات ملاكي وتجاریة بالتقسیط.

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قامت كل من، شركة ثروة لترویج وتغطیة الاكتتاب في الاوراق المالیة، وشركة مصر كابیتال، بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطیة الاصدار، وذلك بالتعاون مع كل من، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الافریقي الدولي، والبنك الأھلي المتحد – مصر؛ وقام مكتب علي الدین وشاحي (ALC (بدور المستشار القانوني للاصدار.

ویاتي الاصدار تكلیلا للتعاون المستمر بین كل من، شرة ثروة كابیتال، مصر كابیتال، وبنك مصر وذلك في ضوء استراتیجیة التحالف لتقدیم كل ماھو جدید في عالم اسواق الدین في السوق المصري والبحث عن الفرص الجدیدة في السوق المصري والتي من شانھا تحقیق التنوع في ادوات الدین الموجوده في السوق المصري.

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شھد الاصدار طلبا قویا من قبل المستثمرین من المؤسسات المالیة وكبرى البنوك في مصر، التي طالما تم التعاون معھم من قبل في الإصدارات السابقة على مدار الخمسة عشر عاما الماضیة؛ لیعكس ثقة تلك المؤسسات في إصدارات أدوات الدین الخاصة بشركة ثروة كابیتال.

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بقلم محمد سالم

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