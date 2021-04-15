تأميـــن

«ثروة للتأمين» تفوز بتغطية أصول بنك عوده

عبر وثيقة جميع الأخطار.. و«سوسيتيه» وسيط العملية
الشاذلي جمعة 10:34 ص, الخميس, 15 أبريل 21 10:34 ص, الخميس, 15 أبريل 21

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فازت شركة «ثروة للتأمين»، إحدى شركات مجموعة كابيتال للاستثمار، بوثيقة التأمين على أصول بنك عوده، وهى تشمل المقر الرئيسى للبنك وجميع فروعه. وكشف أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة «ثروة للتأمين»، عن إسناد العملية عبر شركة «سوسيتيه» لوساطة التأمين، مشيرًا إلى أن مبلغ التأمين يتعدى 1.36 مليار جنيه من خلال وثيقة جميع الأخطار.

وقال خليفة إن التغطية تشمل العديد من الأخطار مثل الحريق والسطو، والمخاطر الطبيعية ومخاطر الشغب والاضطرابات المدنية والإضرابات العمالية وغيرها.

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وأضاف أن تلك الشراكة مع واحد من أهم البنوك العاملة فى مصر تتماشى مع سياسة شركته خلال العام الحالى، بتنويع محفظتها عبر زيادة حجم أعمالها فى القطاع التجارى والصناعى، مشيرًا إلى زيادة طاقتها الاستيعابية بالتعاقد مع واحدة من كبرى شركات إعادة التأمين فى العالم حتى تتمكن من المنافسة لتقديم حلول تأمينية متكاملة للقطاع المصرفى فى مصر.

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من جهة أخرى أكد سيد رسلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سوسيتيه» لوساطة التأمين، وسيط العملية، أن شركته تسعى لمواكبة التطورات الحديثة ومنها التحول الرقمى لتوفير الوقت والجهد على العملاء.

وأضاف رسلان أن بموسيتيه قدّمت تسهيلات كبيرة منذ بدء جائحة كورونا فى مصر، وتنازلت عن جزء من عمولتها فى كثير من العمليات، لمساندتهم وقت الأزمة ومساعدتهم فى التمتع بتغطية تأمينية فى وقت الخطر.

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بقلم الشاذلي جمعة

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