«ثروة للتأمين» تستهدف 5 ملايين جنيه أقساطًا من فرعها الجديد في بورسعيد خلال عامه الأول

ثروة للتأمين تركز على العديد من أنواع التأمين مثل البحرى والحريق والسطو وكذلك تأمينات السيارات والحوادث المتنوعة فى بورسعيد لخدمة المناطق

وضعت شركة “ثروة للتأمين” خطة مستهدفة لفرعها الجديد الذى افتتحته اليوم فى ميدنة بورسعيد لتوفير التغطيات التأمينية المختلفة لخدمة منطقة قناة السويس ودمياط.

كشف أحمد خليفة العضو المنتدب للشركة أنه تم اختيار باسمة مندور مديرا لفرع الشركة فى بورسعيد، ومشيرا إلى أن الفرع الجديد يأتى فى إطار استراتيجية الشركة لتحقيق الريادة Best in Class والعمل على التوسع الجغرافى للتواجد بالقرب من عملاء الشركة وتلبية احتياجاتهم من التغطيات التأمينية.

ثروة للتأمين تستهدف خدمة منطقة القناة ودمياط

من جهتها، كشفت باسمة مندور مدير فرع بورسعيد بشركة ثروة للتأمين –ممتلكات ومسئوليات- أن الفرع الجديد يستهدف تحقيق 5 ملايين جنيه أقساط خلال العام الأول من بدء النشاط.

لافتة إلى أنه سوف يتم التركيزعلى العديد من أنواع التأمين مثل التأمين البحرى وتأمين الحريق والسطو وكذلك تأمينات السيارات والحوادث المتنوعة فى بورسعيد لخدمة المناطق الصناعية والموانىء والمشروعات الزراعية وغيرها.

افتتاح فرع ثروة للتأمين فى بورسعيد

وأوضحت أن الفرع الجديد للشرك فى بورسعيد بدأ الإصدار منذ اليوم الأول، نظرا لثقة العملاء فى اسم وسمعة الشركة والمجموعة الأم، وكذلك العلاقات القوية بينها وبين عملائها فى بورسعيد، والتواصل مع وسطاء التأمين فى المدينة.

التركيز على فروع البحرى والحريق والحوادث

من جانبه، أشار محمد حسن رئيس قطاع تطوير الأعمال وقنوات التوزيع بالشركة إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على منتجات الشركة التى نجحت خلال فترة قصيرة فى نيل ثقة عملائها ورضاهم، وبرز اسمها فى السوق نتيجة جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد أحمد سودان مدير عام تطوير الأعمال وعلاقات الوسطاء فى الشركة أن الشركة سوف تتعاون مع الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة التى لديها أعمال فى بورسعيد لجلب عمليات جديدة لشركته، مع العمل على دراسة احتياجات العملاء من التغطيات التأمينية المختلفة التى تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادى فى مدينة بورسعيد مثل المونىء والصيد والمناطق الصناعية وغيرها.

وبدوره، كشف شادى السعدنى رئيس قطاع التسويق وقنوات التوزيع بالشركة أن شركته تستهدف خدمة كافة محافظات القناة من خلال فرع بورسعيد وهى محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد، فيما سيعمل الفرع على خدمة العملاء فى محافظة دمياط والتى تضم عدد كبير من المشروعات المختلفة والتى تحتاج ، وسيعمل الفرع على خدمة العملاء فى محافظة دمياط والتى تضم عددًا كبيرًا من المشروعات المختلفة التى تحتاج إلى تغطيات تأمينية.