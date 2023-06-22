«ثروة للتأمين» تستعرض إنجازاتها بعد مرور 5 سنوات على التأسيس

احتفلت شركة ثروة للتأمين، ذراع التأمينات العامة التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة، بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها في سوق التأمين المصرية.

الخدمات التي تقدمها شركة ثروة للتأمين

حضر الحفل العديد من الشخصيات البارزة بسوق التأمين المصرية ولاسيماً وسطاء التأمين الذين هم شركاء النجاح الأساسيين وتعتبرهم ثروة للتأمين من أهم أسباب الوصول لما هي عليه اليوم من نجاحات وتقدم.

وتقدم الشركة مجموعة واسعة من خدمات التأمين الشاملة والمتنوعة للشركات مثل: تأمين النقل البحري، التأمينات الهندسية، تأمين أساطيل السيارات وتأمين المسؤوليات والتأمينات المالية وغيرها من المنتجات. وخدمات الأفراد مثل: تأمين الحوادث الشخصية ونمط الحياة، تأمين المنازل، وتأمين السيارات.

وتتميز الشركة بالابتكار والتطوير المستمرين لمنتجاتها وخدماتها. وحققت ثروة إنجازات متعددة، ووصلت الشركة لذلك بفضل الاختلاف والتنوع في المنتجات التي تقدمها للعملاء والمصداقية والسرعة، وفريق قوي من الموظفين لتحقيق الأهداف بالتعاقد مع أكبر معيدي التأمين، ومجلس الإدارة الذي منح كل الإمكانيات التقنية والعملية التي يحتاجها الموظفين.

الوصول إلى أكثر من 50 ألف عميل

ووصلت شركة ثروة للتأمين لأكثر من 50,000 عميل مع مجموعة مكونة من أكثر من 130 موظف طموحًا وناجحًا رحلته هي شهادة على قوة التصميم والتركيز والمرونة، من بدايات بسيطة إلى واحدة من أكبر الشركات في صناعة التأمين.

وقال احمد خليفة، العضو المنتدب لشركة لثروة للتأمين، إن شركته تتميز بالتركيز علي العميل، الخبرة، السرعة وفاعلية والخدمة الفائقة منذ بداية تأسيسها، وقامت بالتوسع في ذلك بافتتاح 6 فروع في العديد من أنحاء الجمهورية مثل فروع الإسكندرية وبورسعيد والدقي ومصر الجديدة ووسط القاهرة وطنطا وغيرهم.

واضاف أن الشركة لا تزال تعمل بشكل متواصل على تحسين خدماتها وتوسيع نطاق عملها في السوق.

احمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين

واعتبر أنه بفضل الجهود المتواصلة لفريق العمل الذي يعمل كخلية النحل ومجلس الإدارة الذي يوفر كل الإمكانيات التي نحتاجها لتحقيق الأهداف، واستطاعت تحقيق أرقاماً قياسية.

وأشار إلى أن الشركة بدأت منذ 2019 بتحقيق أقساط بحوالي 91 مليون جنيه وصولا إلى 517 مليون جنيه في عام 2022.

وعدد بالمزيد من الابتكار والتطوير المستمر لتلبية كافة احتياجات العملاء.

ومن جهته اكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، أنه بعد مرور خمس سنوات على تأسيس شركة ثروة للتأمين ذراع التأمينات العامة للمجموعة، ونشعر بالفخر والاعتزاز بما حققته الشركة خلال هذه الفترة.

سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة

واضاف زعتر أنها حققت نمواً مستمراً في حصتها السوقية، ونجحت في تقديم منتجات تأمينية متميزة وخدمات عالية الجودة.

وأعرب عن امتنانه لكل من عمل مع شركته ودعمها في رحلتها خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك عملائها وشركاؤها وفريق عملها المتميز.

وأكد على تطلعه إلى مواصلة العمل مع شركة ثروة للتأمين وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.