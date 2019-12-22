ثروة للتأمين تستعد لإطلاق 14 تغطية جديدة بداية 2020

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 10 تغطيات تأمينية جديدة لشركة «ثروة للتأمين»، ومن المقرر أن تعتمد 4 أخرى خلال اليومين المقبلين، ليرتفع الإجمالى إلى 14.

التغطيات تستهدف العملاء الأفراد

وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب لـ«ثروة للتأمين»، إن شركته ستخاطب العملاء الأفراد أو تأمينات التجزئة بشأن إطلاق التغطيات الجديدة بداية 2020، والتى تتشابه مع «النمطية»، إلا أنها تختلف نسبيا عن المتاح فى السوق، لأنها مزج متعدد فى وثيقة واحدة.

ثروة للتأمين تتحالف مع بنكين لتغطية محافظ القروض

وكشف خليفة عن تحالف «ثروة للتأمين» مع بنكين أحدهما حكومى والآخر خاص – رفض الإفصاح عن اسميهما – للتأمين على محافظ القروض للمشروعات متناهية الصغر.

جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها جريدة «المال» على هامش افتتاح الشركة لفرعها الجديد بالدقى، وحضرها شادى السعدنى رئيس قطاع التسويق، وقنوات التوزيع، ومحمد الشوربجى، مدير عام الفرع.

ثروة للتأمين تتفاوض مع أحد البنوك لإبرام تحالف Bank Insurance

وفيما يخص التحالف مع المصارف العاملة فى السوق المصرية عبر آلية «التأمين البنكى Bank Insurance » كشف عن مفاوضات حالية مع أحد البنوك لإبرام أول تحالف ويجرى إنهاء الإجراءات المرتبطة بالموافقات من جهات الاختصاص.