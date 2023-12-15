ثروة للتأمين ترفع رأسمالها المدفوع إلى 136 مليون جنيه وتمويل الزيادة من الأرباح المُرحلة

وافق مجلس إدارة شركة ثروة للتأمين – الشركة الرائدة في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات في السوق المصرية التي تتبع مجموعة كونتكت المالية القابضة- على زيادة رأس المال المدفوع إلى 136 مليون جنيه ، بزيادة نسبتها 36% مقارنة مع رأس المال قبل الزيادة.

الزيادة لهدف دعم الملاءة المالية والتوسعات

وقرر مجلس الإدارة تفويض العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين لاتخاذ الإجراءات الرسمية المرتبطة بزيادة رأس المال.

وتأتي خطوة زيادة رأس المال في ضوء إستراتيجية ثروة للتأمين التي تسعي من خلالها إلى دعم ملاءتها المالية لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها العملاء ، وسعيها الطموح لأن تصبح أول كيان مصري ينافس على كعكة تأمين الممتلكات والمسئوليات على المستوي الإقليمي وليس المحلي.

وتعليقًا على زيادة رأس المال ، قال أحمد خليفة ، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لشركات التأمين ، أن الزيادة الجديدة في رأس المال المدفوع البالغ قيمتها 36 مليون جنيه ، تم تمويلها بالكامل من الأرباح المُرحلة.

وأضاف أن تمويل الزيادة من الأرباح رغم حداثة نشأة الشركة والتي لم تتجاوز الخمس سنوات ، مؤشر على نجاح ثروة للتأمين كلاعب مهم في سوق التأمين المصرية.

وأكد العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين ، أن الهدف من الزيادة في رأس المال المدفوع هو خدمة التوسعات المستقبلية على المستويين الفني والجغرافي ، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تشهد القاعدة الرأسمالية زيادات جديدة الفترة المقبلة ، ليس فقط للتوافق مع مشروع قانون التأمين الموحد بعد إقراره ، ولكن لرغبة الشركة في البدء في إجراءات التصنيف الائتماني ، والذي أصبح عاملا مهما لتحقيق الخطوة التالية وهي أن تصبح ثروة للتأمين كيان إقليمي ، سيكون الأول أفريقيا الذي تصبح مصر مركزًا رئيسيا لعملياتها.

من جهته، علق سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، على موافقة مجلس الإدارة زيادة رأس المال المدفوع لشركة ثروة للتأمين ، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ، بأنها تعكس نجاح الشركة في السوق المصرية، خصوصا وأن دراسات الجدوى تؤكد أن شركات التأمين تعد من الاستثمارات طويلة الأجل.

وأشار “زعتر” إلى أن زيادة رأس المال لا تخدم فقط التوسعات المستقبلية، بل تُعد ضمانًة لعملاء الشركة، وتؤكد التزام ثروة للتأمين بالتنافس وتحسين الخدمات، مؤكدًا رغبة الشركة في أن تكون ضمن اللاعبين الكبار في السوق خلال السنوات المقبلة.

نبذة عن ثروة للتأمين

وثروة للتأمين شركة مساهمة مصرية مسجلة في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 40 لعام 2019, و هى واحدة من أكثر الشركات ديناميكية ونموا في سوق التأمين المصري التي تقدم حلولاً تأمينية تناسب احتياجات كافة العملاء وقد نجحت الشركة رغم حداثة نشأتها في تقديم خدمات متميزة لعملائها مما ساعدها في بناء قاعدة كبيرة ومتنوعة من العملاء الفرديين والشركات المتوسطة والصغير.

وحرصت الشركة من اليوم الأول على توفير المصداقية والحماية الكاملة لعملائها وذلك بالتعاقد مع واحد من أكبر معيدي التأمين بالعالم ذوي التصنيف A.

ويتمتع فريق العمل بالشركة بالخبرة الكبيرة فى مجال التأمين التي تجعل الشركة قادرة على العمل طبقا للمعايير الدولية وخدمة عملائها بتوفير حلول تأمينية أكثر فعالية وأجدى اقتصاديا.