«ثروة للتأمين» تراهن على فرع طلعت حرب لإضافة 100 مليون جنيه أقساطا جديدة خلال 3 سنوات

تراهن شركة “ثروة للتأمين” على فرعها الجديد فى شارع طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة الذى افتتحته رسميا اليوم فى جلب 100 مليون جنيه أقساط جديدة للشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

كشفت نيفين سليمان مدير منطقة وسط القاهرة بالشركة أن الفرع الجديد للشركة بمنطقة وسط البلد يعتبر واعدا وسيقدم العديد من الخدمات المتنوعة للعملاء ووسطاء التأمين.

فرع طلعت حرب يراهن على التأمين الطبى

وأضافت أن الفرع الجديد للشركة يستهدف تحقيق 25 مليون جنيه أقساطا خلال العام الأول له منذ افتتاحه فيما يستهدف الفرع تحقيق 100 مليون جنيه أقساط للشركة خلال الثلاث سنوات القادمة، لافتة إلى أنها تراهن على عدة فروع تأمينية نشطة لتحقيق هذا المستهدف.

نيفين سليمان

وأشارت إلى أن فروع وأنواع التأمين المستهدفة يأتى فى مقدمتها التأمين الطبى الذى يعد الأسرع نموا فى أقساطه على مستوى سوق التأمين ويوجد معدل طلب كبير على التأمين الطبى فى مصر حاليا، فى ظل ارتفاع تكاليف العلاج الطبى الخاص خلال الفترة الحالية.

ثروة للتأمين تحافظ على محفظة أقساط متوازنة

وكشفت مدير منطقة وسط القاهرة بالشركة أن فرع تأمينات السيارات التكميلى يمثل 40% من الأقساط المستهدفة لفرع “طلعت حرب” فيما تمثل الـ 60% المتبقية باقى فروع التأمين، مشيرة إلى أن تلك النسبة تعتبر متوازنة مقارنة بالعديد من شركات التأمين الأخرى فى السوق.

وأكدت أنها تمتلك 11 عاما من الخبرة فى نشاط التأمين ولديها خبرة كبيرة فى التعامل مع كبار العملاء وكذلك تقديم الحوافز لجذب وسطاء التأمين.

قيادات كونتكت المالية القابضة يحضرون افتتاح الفرع الجديد

حضر افتتاح الفرع الجديد للشركة كل من سعيد زعتر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة كونتكت المالية القابضة، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة “ثروة للتأمين” ومحمد حسن رئيس قطاع تطوير الأعمال وقنوات التوزيع بالشركة وأحمد سودان مدير عام تطوير الأعمال وعلاقات الوسطاء فى الشركة بجانب سامح الشوربجى رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين بالشركة وباسم وهيب مدير عام تأمينات السيارات والأفراد بالشركة، فضلا عن خالد القليوبى مدير عام تأمينات الأخطار الخاصة ولفيف من قيادات الشركة.